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Эксперт сказал, сколько Путин согнал своих войск в Украину

26 апреля 2023 10:55
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Стало известно, сколько российских солдат находится в Украине
Российские солдаты в Украине. Фото: РосСМИ
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Российское военно-политическое руководство стянуло в Украину около четырехсот тысяч солдат. Также на украинскую территорию завезено более двух тысяч единиц бронетехники.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, капитан I ранга Военно-морских Сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев
Владислав Селезнев. Фото: Новости.LIVE

"В рамках так называемой путинской СВО по состоянию на сегодняшний день задействовано до 360 тысяч войск личного состава, до 1750 танков, до 460 боевых бронированных машин", — сказал Селезнев.

По его словам, в частности непосредственно на Южном фасе российско-украинского фронта (без Крыма и Херсонской области) сегодня находится около 87 тысяч личного состава, 392 единицы техники, около тысячи единиц артиллерийских систем, из которых — 663 ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня — 216 единиц.

Можем констатировать, отметил Селезнев, что в таких условиях россияне на юге имеют относительно небольшую плотность боевых расчетов, но имеют достаточно мощную артиллерийскую составляющую.

"Поэтому, как только они узнают на каком участке фронта мы начинаем контрнаступление, то могут эти артиллерийские силы перемещать и проводить достаточно массированное артиллерийское огневое воздействие на наши подразделения, которые будут наступать", — отметил военный эксперт.

Какие прогнозы на контрнаступление ВСУ

По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, контрнаступательные мероприятия украинских Сил обороны уже проходят.

Также она сообщила, что не стоит сводить контрнаступление к конкретной наступательной операции, ведь он включает в себя целый комплекс уже начавшихся мер.

В то же время, координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби не исключил, что с улучшением погодных условий в Украине российские силы могут пойти в наступление на нескольких направлениях. США усиливают безопасность помощи Украине, чтобы ВСУ имели все возможности для собственного контрнаступления.

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