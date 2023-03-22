Стало відомо, звідки можуть надійти бойові літаки для ЗСУ

Експерт знайшов неочікуване джерело постачань літаків для України
Україна в недалекій перспективі може отримати нове, цілком реальне джерело постачань бойових літаків. Ним стане Австралія.
Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.
-
Ракетний обстріл Запоріжжя: реакція знаменитостей на терор окупантів
-
З Одеського порту вийшло судно, зафрахтоване ООН: куди воно прямує
-
Під Харковом правоохоронці ексгумували труп мирної мешканки: деталі розслідування
-
Лікарні в окупації забиті росіянами: які проблеми це спричинило для цивільних
-
В Україні поновили реєстрацію на фіндопомогу у 16 тис. грн: як отримати
-
Керівник Авдіївської МВА Барбаш розповів, що окупанти ще з минулого року намагаються оточити місто
-
Наслідки російськоі атаки дронами-камікадзе по Ржищеву (ФОТО)
-
У ДТЕК повідомили, скільки енергоблоків планують відремонтувати до наступної зими
-
Зірка "Скаженого весілля" про те, кому б з росіян дав українське громадянство
-
В Одеській області зареєстровано понад 400 нових випадків COVID-19
"США не виключають можливість передачі Україні сучасних бойових винищувачів. Один з можливих варіантів — це дозвіл на реекспорт з інших країн", — сказав Снєгирьов.
За його словами, до кінця року Повітряні сили Австралії планують зняти з озброєння свої винищувачі F/A-18A/B Hornet, які зараз активно замінюють на сучасні багатоцільові американські винищувачі F-35A Lightnings II.
Як просувається питання в наданні Україні літаків
Очільниця міноборони Північної Македонії підтвердила факт передачі Україні штурмових літаків Су-25. Крім того, Україна просить у північномакедонських партнерів гелікоптери Мі-24.
Нагадаємо, що днями міністри оборони Польщі і Словаччини обговорили створення нової коаліції на підтримку України. Метою цієї коаліції є передача Україні бойових літаків, зокрема, винищувачів МіГ-29.
Раніше Снєгирьов припустив, що знищення у небі над Чорним морем 14 березня російським винищувачем-перехоплювачем Су-27 американського безпілотника MQ-9 Reaper матиме для рф довготривалі наслідки. Крім дипломатичних кроків США, посилять військово-технічну допомогу Україні.
Фото: Wikimedia commons