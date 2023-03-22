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Експерт знайшов неочікуване джерело постачань літаків для України

22 березня 2023 14:34
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Стало відомо, звідки можуть надійти бойові літаки для ЗСУ
Допомога може надійти з іншого боку земної кулі
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Україна в недалекій перспективі може отримати нове, цілком реальне джерело постачань бойових літаків. Ним стане Австралія.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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"США не виключають можливість передачі Україні сучасних бойових винищувачів. Один з можливих варіантів — це дозвіл на реекспорт з інших країн", — сказав Снєгирьов.

За його словами, до кінця року Повітряні сили Австралії планують зняти з озброєння свої винищувачі F/A-18A/B Hornet, які зараз активно замінюють на сучасні багатоцільові американські винищувачі F-35A Lightnings II.

Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов

Як просувається питання в наданні Україні літаків

Очільниця міноборони Північної Македонії підтвердила факт передачі Україні штурмових літаків Су-25. Крім того, Україна просить у північномакедонських партнерів гелікоптери Мі-24.

Нагадаємо, що днями міністри оборони Польщі і Словаччини обговорили створення нової коаліції на підтримку України. Метою цієї коаліції є передача Україні бойових літаків, зокрема, винищувачів МіГ-29.

Раніше Снєгирьов припустив, що знищення у небі над Чорним морем 14 березня російським винищувачем-перехоплювачем Су-27 американського безпілотника MQ-9 Reaper матиме для рф довготривалі наслідки. Крім дипломатичних кроків США, посилять військово-технічну допомогу Україні.

Фото: Wikimedia commons

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