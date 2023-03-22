Стало известно, откуда могут поступить боевые самолеты для ВСУ

Эксперт нашел неожиданный источник поставок самолетов для Украины
Украина в недалекой перспективе может получить новый вполне реальный источник поставок боевых самолетов. Им станет Австралия.
Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.
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"США не исключают возможность передачи Украине современных боевых истребителей. Один из возможных вариантов — это разрешение на реэкспорт из других стран", — сказал Снегирев.
По его словам, до конца года Воздушные силы Австралии планируют снять с вооружения свои истребители F/A-18A/B Hornet, которые сейчас активно заменяют современные многоцелевые американские истребители F-35A Lightnings II.
Как продвигается вопрос в предоставлении Украине самолетов
Глава минобороны Северной Македонии подтвердила факт передачи Украине штурмовых самолетов Су-25. Кроме того, Украина просит у северомакедонских партнеров вертолеты Ми-24.
Напомним, на днях министры обороны Польши и Словакии обсудили создание новой коалиции в поддержку Украины. Целью этой коалиции является передача Украине боевых самолетов, в частности, истребителей МиГ-29.
Ранее Снегирев предположил, что уничтожение в небе над Черным морем 14 марта российским истребителем-перехватчиком Су-27 американского беспилотника MQ-9 Reaper будет иметь для россии долговременные последствия. Кроме дипломатических шагов, США усилят военно-техническую помощь Украине.
Фото: Wikimedia commons