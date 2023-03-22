Стало известно, откуда могут поступить боевые самолеты для ВСУ

Помощь может поступить с другой стороны земного шара

Украина в недалекой перспективе может получить новый вполне реальный источник поставок боевых самолетов. Им станет Австралия.

Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"США не исключают возможность передачи Украине современных боевых истребителей. Один из возможных вариантов — это разрешение на реэкспорт из других стран", — сказал Снегирев.

Дмитрий Снегирев

По его словам, до конца года Воздушные силы Австралии планируют снять с вооружения свои истребители F/A-18A/B Hornet, которые сейчас активно заменяют современные многоцелевые американские истребители F-35A Lightnings II.

Как продвигается вопрос в предоставлении Украине самолетов

Глава минобороны Северной Македонии подтвердила факт передачи Украине штурмовых самолетов Су-25. Кроме того, Украина просит у северомакедонских партнеров вертолеты Ми-24.

Напомним, на днях министры обороны Польши и Словакии обсудили создание новой коалиции в поддержку Украины. Целью этой коалиции является передача Украине боевых самолетов, в частности, истребителей МиГ-29.

Ранее Снегирев предположил, что уничтожение в небе над Черным морем 14 марта российским истребителем-перехватчиком Су-27 американского беспилотника MQ-9 Reaper будет иметь для россии долговременные последствия. Кроме дипломатических шагов, США усилят военно-техническую помощь Украине.

Фото: Wikimedia commons