Эксперт предупредил, куда россияне могут нанести следующий ракетный удар

Подготовка к запуску ракетного комплекса "Искандер". Фото: Wikimedia commons

Российские оккупанты сделали паузу в ракетных атаках по Украине с целью накопления боезапаса. А следующими их целями могут стать железнодорожные узлы и мосты, по которым будут перемещаться при контрнаступлении ВСУ необходимые силы и средства.

Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

Читайте также:

Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

"Мне кажется, что они эти ракеты придерживают для того, чтобы накопить ресурсы", — сказал Селезнев.

Вполне возможно, предположил он, что они будут пытаться противодействовать нашему контрнаступлению, совершая массированный ракетный обстрел.

"Я остаюсь сторонником версии, что они эти ракеты будут запускать по железнодорожным узлам и железнодорожным мостам через реки для того, чтобы максимально усложнить нашу логистику. Ведь известно, что 11 бригад готовятся к контрнаступлению. А это — огромное количество и личного состава, и техники , и вооружение, которое необходимо будет перемещать", — объяснил военный эксперт.

Он добавил: "Если россияне взорвут все основные мосты только через Днепр, то логистика остановится. Думаю, что они накапливают и готовятся всю эту армаду применить для этого".

Что у россиян происходит с ракетами

Аналитики американского Института изучения войны в своем докладе отмечают, что российские оккупанты продолжают использовать дроны-камикадзе типа Shahed и другие мало точные системы в войне против Украины. Они пытаются компенсировать нехватку высокоточных ракет.

Напомним, по словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, контрнаступательные мероприятия Вооруженных сил Украины проходят уже сейчас и сводятся к огромному комплексу действий и мер, которые осуществляют ВСУ.