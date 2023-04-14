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Экс-чиновник Генштаба рассказал, как ВСУ могут провести десантирование в Крыму

14 апреля 2023 11:25
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Освобождение Крыма: сможет ли ВСУ взорвать десант
Украинские морпехи на учениях. Фото: 1 отдельный батальон морской пехоты/Facebook
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Командование российских оккупационных войск переживает, что ВСУ могут произвести высадку десанта на Крымское побережье. С этой целью враг массово строит разного рода укрепления и заградительные сооружения.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, капитан I ранга Военно-Морских Сил Владислав Селезнев.

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"Россияне переживают за наступление ВСУ. Между тем нигде в открытых источниках я не видел, что украинские Силы обороны имеют столько ресурсов для проведения морской десантной операции", — сказал Селезнев.

Владислав Селезньов
Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

Если посмотреть на специфику создания укреплений, он продолжил, то они строят их на Западе и Северо-Западе Крыма. Это, соответственно, Сакский и Черноморский районы.

По словам военного эксперта, украинские Силы обороны для проведения десантной операции владеют средствами в виде одного среднего десантного корабля и все. Ведь единственный, бывший в составе ВМС большой десантный корабль остался в оккупированном россиянами крымском Донузлаве.

Что касается возможности использования маломерных судов, предположил Селезнев, то их нужно много.

"А необходимо во время такой операции перебросить большое количество личного состава и бронетехники. Но такой технической возможности у нас нет. Россияне же, похоже, дуют на холодную воду, пытаясь спрогнозировать уровень угрозы для себя и создать препятствия для любого варианта развития ситуации", — резюмировал Селезнев.

Как россияне готовятся оборонять Крым

Во временно оккупированном Крыму оккупанты массово закрывают пляжи. Запрещено купаться в селах Штормовое и Поповка на западе Сакского района Крыма на побережье Черного моря и местных озерах. Раньше на этих пляжах оккупанты выкопали десятки километров окопов и расставили артиллерию в Крыму. Такие шаги враг делает перед ожидаемым контрнаступлением ВСУ.

По словам постоянной представительницы президента Украины в Крыму Тамилы Ташевой, Киев, вероятнее всего, будет возвращать оккупированный полуостров военным путем. Переговоров по этому поводу не будет.

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