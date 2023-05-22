F-16 для України: Боррель повідомив хороші новини

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo

Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель повідомив, що українські пілоти вже опановують винищувачі F-16. Він сподівається, що Україна невдовзі зможе їх отримати.

Про це Жозеп Боррель сказав перед початком Ради міністрів ЄС із закордонних справ, передає Укрінформ.

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"Це була добра ідея та добрі слова, що надійшли від G7. Нарешті вони вирішили підготувати основу для надання Україні бойових літаків, яких вона потребує. Тренування пілотів вже розпочалося, це перша річ, яку треба було зробити. Я сподіваюся, що невдовзі ми зможемо надати Україні зброю такого роду", — наголосив Боррель.

Нагадаємо, українські військові планують отримати значну кількість винищувачів F-16 у найближчому майбутньому. Передбачається, що ці літаки будуть передані різним підрозділам Збройних сил України.

Також ми писали, що Україна зможе отримати винищувачі західного зразка у другій половині 2023 року. Ці літаки допоможуть у наступальних операціях ЗСУ, які відбуватимуться після початку загального контрнаступу.

Додамо, США та їхні союзники планують передати Україні винищувачі F-16. Коли саме це відбудеться, остаточно не повідомляється. Відомо, що найближчими місяцями буде з'ясовано, хто саме, коли і скільки надасть літаків.