F-16 для Украины: Боррель сообщил хорошие новости

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo

Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике Жозеп Боррель сообщил, что украинские пилоты уже осваивают истребители F-16. Он надеется, что Украина скоро сможет их получить.

Об этом Жозеп Боррель сказал перед началом Совета министров ЕС по иностранным делам, передает Укринформ.

Читайте также:

Истребители для Украины

"Это была хорошая идея и добрые слова, поступившие от G7. Наконец они решили подготовить основу для предоставления Украине боевых самолетов, в которых она нуждается. Тренировка пилотов уже началась, это первая вещь, которую надо было сделать. Я надеюсь, что вскоре мы сможем предоставить Украине оружие такого рода", — подчеркнул Боррель.

Напомним, украинские военные планируют получить значительное количество истребителей F-16 в ближайшем будущем. Предполагается, что эти самолеты будут переданы разным подразделениям Вооруженных сил Украины.

Также мы писали, что Украина сможет получить истребители западного образца во второй половине 2023 года. Эти самолеты помогут в наступательных операциях ВСУ, которые будут происходить после начала всеобщего контрнаступления.

Добавим, США и их союзники планируют передать Украине истребители F-16. Когда это произойдет, окончательно не сообщается. Известно, что в ближайшие месяцы будет установлено, кто именно, когда и сколько предоставит самолеты.