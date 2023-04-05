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Федоров рассказал о взрыве, который с утра прогремел в Мелитополе

5 апреля 2023 21:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Иван Федоров
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что утренний взрыв в городе произошел в районе военного аэродрома и локомотивного депо. По его словам, именно там в последнее время происходит уничтожение оккупантов и вражеской техники.

Об этом сказал Федоров в эфире телемарафона, передает издание "Новости Мелитополя".

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Взрыв раздался сегодня, 5 апреля, в 8:20 утра.

"Стопроцентной информацией не обладаем, поэтому чуть позже четко прокомментируем. Но там видели в последнее время, в очередной раз там скопление техники. Как и в целом, в том направлении, в поселке Веселое за последние дни есть огромная концентрация техники, как следствие они полностью глушат связь и терроризируют местное население", — рассказал Федоров.

Напомним, в среду, 5 апреля, в Мелитополе, Запорожской области, раздались громкие взрывы

Также мы писали, в Мелитополе оккупанты в панике из-за слухов контрнаступления ВСУ. Они уже готовят планы, если украинские военные зайдут в город. В частности, бежать или обстреливать мирное население и винить в этом украинскую армию.

Добавим, оккупанты в Запорожской области готовятся к обороне. Они в панике создают минные заграждения, подвергая опасности гражданское население.

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