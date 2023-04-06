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Федоров назвал количество мелитопольцев, которые сотрудничают с оккупантами

6 апреля 2023 08:15
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Мэр Мелитополя Иван Федоров
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Более 700 жителей Мелитополя и его окрестностей были зарегистрированы в качестве коллаборационистов, которые сотрудничают с российскими оккупантами. Они участвовали в организации фейкового референдума или работают в оккупационных "органах" и учреждениях. 

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в эфире телемарафона.

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Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил в ходе телемарафона, что среди этих 700 человек есть те, кто привлекал школьников к коллаборации, а также те, кто перешел на работу в фейковые налоговые органы, пенсионные фонды и т.д. Факты их коллаборации доказаны, и на них уже начато уголовное преследование. 

Однако Федоров подчеркнул, что среди представителей власти таких коллаборантов не больше десяти.

Напомним, 5 апреля, в Мелитополе Запорожской области раздались громкие взрывы

Также мы писали, в Мелитополе оккупанты в панике из-за слухов контрнаступления ВСУ. Они уже готовят планы, если украинские военные зайдут в город. В частности, бежать или обстреливать мирное население и винить в этом украинскую армию.

Добавим, оккупанты в Запорожской области готовятся к обороне. Они в панике создают минные заграждения, подвергая опасности гражданское население.

 

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