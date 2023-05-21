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Федоров прокомментировал взрывы в Бердянске

21 мая 2023 15:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Федоров прокомментировал взрывы в Бердянске
Место взрыва в Бердянске. Фото: коллаж Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Мэр Мелитополя Иван Федоров прокомментировал взрывы в районе аэропорта Бердянска. По его словам, россиянам неспокойно даже в глубоком тылу, а ПВО не справляется.

Об этом сообщил Иван Федоров.

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По словам мэра, 21 мая, в 4:00 утра серия взрывов подняла на ноги захватчиков Бердянска. Взрывы были настолько мощными, что их слышали даже жители окрестных населённых пунктов на севере города.

Оккупанты традиционно отчитались об "удачной работе ПВО".

"Но лучше один раз увидеть, чем сотый раз слышать ложь российскую. Жители наблюдали пожар и густой дым в районе захваченного аэропорта", — сказал Иван Федоров.

Взрыв в Бердяске
Место взрыва в Бердянске. Фото: Иван Федоров
Место взрыва
Место взрыва в Бердянске. Фото: Иван Федоров
Место взрыва
Место взрыва в Бердянске. Фото: Иван Федоров

Напомним, что в ночь на 21 мая, украинские военные поразили штаб оккупантов в Бердянске. Пока неизвестно, сколько захватчиков удалось ликвидировать.

Также мы писали, что украинские военные ликвидировали более 700 российских оккупантов в течение суток. Захватчики продолжают терять военную технику для введения боевых действий.

Добавим, по состоянию на 21 мая украинские военные продолжают держать оборону на юге и востоке. Российские оккупанты пытаются продвинуться в Луганской и Донецкой областях.

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