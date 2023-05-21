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Украинские военные поразили штаб оккупантов в Бердянске

21 мая 2023 13:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украинские военные поразили штаб оккупантов в Бердянске
Дым, который поднялся после удара по штабу оккупантов в Бердянске. Фото: t.me/AFUStratCom/17480
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня ночью, 21 мая, украинские военные поразили штаб оккупантов в Бердянске. Пока неизвестно, сколько захватчиков удалось ликвидировать.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

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"В результате ночного удара Силы обороны успешно поразили штаб одного из подразделений оккупантов в городе Бердянск. Потери противника уточняются", — говорится в сообщении.

Ночной удар по войскам РФ в Бердянске
Пожар в штабе оккупантов в Бердянске. Фото: t.me/AFUStratCom
Ночной удар по войскам РФ в Бердянске
Пожар в штабе оккупантов в Бердянске. Фото: t.me/AFUStratCom
Ночной удар по войскам РФ в Бердянске
Место, где расположен штаб оккупантов. Фото: t.me/AFUStratCom
Ночной удар по войскам РФ в Бердянске
Штаб оккупантов в Бердянске. Фото: t.me/AFUStratCom

Напомним, украинские военные поразили более 10 районов сосредоточения противника за сутки. К тому же им удалось приземлить вражеские беспилотники.

Также мы писали, что украинские военные ликвидировали более 700 российских оккупантов в течение суток. Захватчики продолжают терять военную технику для введения боевых действий.

Добавим, по состоянию на 21 мая украинские военные продолжают держать оборону на юге и востоке. Российские оккупанты пытаются продвинуться в Луганской и Донецкой областях.

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