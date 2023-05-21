Украинские военные поразили штаб оккупантов в Бердянске
Сегодня ночью, 21 мая, украинские военные поразили штаб оккупантов в Бердянске. Пока неизвестно, сколько захватчиков удалось ликвидировать.
Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.
Ночной удар по войскам РФ
"В результате ночного удара Силы обороны успешно поразили штаб одного из подразделений оккупантов в городе Бердянск. Потери противника уточняются", — говорится в сообщении.
Напомним, украинские военные поразили более 10 районов сосредоточения противника за сутки. К тому же им удалось приземлить вражеские беспилотники.
Также мы писали, что украинские военные ликвидировали более 700 российских оккупантов в течение суток. Захватчики продолжают терять военную технику для введения боевых действий.
Добавим, по состоянию на 21 мая украинские военные продолжают держать оборону на юге и востоке. Российские оккупанты пытаются продвинуться в Луганской и Донецкой областях.