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Федоров розповів про майстерність ЗСУ у Мелітополі: "відмінусовано" дві бази окупантів

5 березня 2023 23:00
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
ЗСУ знищили дві бази окупантів у Мелітополі, — Федоров
На військових базах окупантів пролунали два потужні вибухи
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Українські військові за 5 березня знищили дві військові бази окупантів у Мелітополі. За попередньою інформацією, загинули сотні ворожих солдатів.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив мер міста Іван Федоров.

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Деталі

За інформацією законного міського голови Мелітополя, ЗСУ знищили дві ворожі бази окупантів. Внаслідок ударів ліквідовано сотні окупантів. Однак, за словами Івана Федорова, точні цифри та повну інформацію надасть Генштаб.

Додамо, близько 18:30 стало відомо про потужні вибухи в окупованому Мелітополі.

Нагадаємо, раніше Іван Федоров розповідав, що окупанти вже розуміють, що захопити Запоріжжя їм не під силу. Тому загарбники намагаються показати хоч якусь "перемогу", проголосивши Мелітополь "столицею" Запорізької області.

Також нещодавно мер міста казав, що в Мелітополі окупанти розміщують свої військові бази та установки ППО поблизу житлових кварталів. Таким чином, загарбники ховаються за спинами мирних жителів.

Окрім того, мешканці Мелітопольського району скаржаться на жорстоку поведінку російських окупантів, які не лише захопили територію, а й залишили по собі бруд та хаос. Вони стверджують, що військові росії не тільки захопили житло, але й використовували його як туалет.

 

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