ВСУ уничтожили две базы окупантов в Мелитополе, — Федоров

На военных базах оккупантов раздались два мощных взрыва

Украинские военные за 5 марта уничтожили две военные базы оккупантов в Мелитополе. По предварительной информации, погибли сотни вражеских солдат.

Об этом в эфире национального телемарафона "Єдині новини" сообщил мэр города Иван Федоров.

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По информации законного городского головы Мелитополя, ВСУ уничтожили две вражеские базы оккупантов. В результате ударов ликвидированы сотни оккупантов. Однако, по словам Ивана Федорова, точные цифры и полную информацию предоставит Генштаб.

Добавим, около 18:30 стало известно о мощных взрывах в оккупированном Мелитополе.

Напомним, ранее Иван Федоров рассказывал, что оккупанты уже понимают, что захватить Запорожье им не по силам. Поэтому захватчики пытаются показать хоть какую-то "победу", провозгласив Мелитополь "столицей" Запорожской области.

Также недавно мэр города говорил, что в Мелитополе оккупанты размещают свои военные базы и установки ПВО вблизи жилых кварталов. Таким образом, захватчики прячутся за спинами мирных жителей.

Кроме того, жители Мелитопольского района жалуются на жестокое поведение российских оккупантов, которые не только захватили территорию, но и оставили после себя грязь и хаос. Они утверждают, что военные россияне не только захватили жилье, но и использовали его в качестве туалета.