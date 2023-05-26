Филатов объявил день траура в Днепре по погибшим в результате обстрела РФ

Последствия обстрела больницы в Днепре. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Завтра, 27 мая, в Днепре объявлен день траура по погибшим людям в результате российской атаки на больницу. На данный момент известно о двух людях, которых убили оккупанты.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

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Обстрел больницы в Днепре

"Дневной ракетный удар уничтожил филиал одного из медучреждений, где оказывали психиатрическую помощь. Простыми словами — психушку. Никаких военных объектов там и близко не было", — рассказал Филатов.

По его словам, количество жертв обстрела до сих пор подсчитывается. По состоянию на 14:00 известно о двух погибших и по меньшей мере 26 раненых, в том числе двое детей.

"Досталось и бедным животным прилегающей ветклиники", — написал Филатов.

Он сообщил, что по итогам массированной ракетной атаки ночью и дневного обстрела, в Днепре выбито более тысячи окон из зданий. К тому же есть повреждения крыш и коммуникаций.

Напомним, сегодня ночью, 26 мая, российские оккупанты атаковали медицинское учреждение в городе Днепр. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередные обстрелы России.

Также мы писали, что в результате ракетного удара по медицинскому учреждению в Днепре ранены дети. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей.

Добавим, из-под развалин пораженной российской ракетой ветеринарной клиники в Днепре извлекли тело мужчины. Число погибших в результате российского удара возросло до двух.