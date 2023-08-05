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"Флот РФ не здається вже таким невразливим": у ГУР прокоментували атаку на танкер РФ

5 серпня 2023 14:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
"Флот РФ не здається вже таким невразливим": у ГУР прокоментували атаку на танкер РФ
Представник ГУР МО Андрій Юсов. Фото: Ukrinform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Головному управлінні розвідки Міноборони України прокоментували атаку на десантний корабель "Оленегорський горняк" та танкер SIG у Чорному морі. Там наголосили, що флот РФ вже не здається таким невразливим.

Про це повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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"Тривають заходи, які є прямими наслідками вторгнення й окупації рашистів до України. Те, що вони думали буде працювати їм на користь, а саме їхній флот, у сучасних умовах не здається вже таким невразливим для інших менших, але сучасніших засобів. Тому окупанти не можуть почувати себе у безпеці на всіх територіях", — сказав Юсов.

За його словами, для росіян буде проблематично найближчим часом відновити десантний корабель "Оленегорський горняк". Він був атакований у бухті Новоросійська.

"Конструкція робилася не на території сучасної РФ, пошкодження там дуже значні. І, звичайно, найближчим часом цього "Оленегорського горняка" ми не побачимо", — зазначив Юсов.

Представник ГУР МО не розповів, в якому стані наразі знаходиться танкер SIG.

Нагадаємо, 4 серпня, в порту Новоросійська, саме там РФ зазвичай тримає свої кораблі, пролунали вибухи. В мережі вже з’явилося відео, як надводний дрон уразив великий десантний корабель окупантів, від чого затопило один із його відсіків.

Також ми писали, що супутникові знімки підтверджують, що уражений корабель "Оленегорський горняк" дотягнули до порту в Новоросійську. Його було пошкоджено морським дроном.

Додамо, атака дронами на російський танкер SIG є спільною спецоперацією СБУ і Військово-морського флоту України.

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