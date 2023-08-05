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"Флот РФ не кажется уже таким неуязвимым": в ГУР прокомментировали атаку на танкер РФ

5 августа 2023 14:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Флот РФ не кажется уже таким неуязвимым": в ГУР прокомментировали атаку на танкер РФ
Представитель ГУР МО Андрей Юсов. Фото: Ukrinform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Главном управлении разведки Минобороны Украины прокомментировали атаку на десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер SIG в Черном море. Там подчеркнули, что флот РФ уже не кажется таким неуязвимым.

Об этом сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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"Продолжаются мероприятия, которые являются прямыми последствиями вторжения и оккупации рашистов в Украину. То, что они думали будет работать им на пользу, а именно их флот, в современных условиях не кажется уже таким неуязвимым для других меньших, но более современных средств. Поэтому оккупанты не могут чувствовать себя в безопасности на всех территориях", — сказал Юсов.

По его словам, для россиян будет проблематично в ближайшее время восстановить десантный корабль "Оленегорский горняк". Он был атакован в бухте Новороссийска.

"Конструкция делалась не на территории современной РФ, повреждения там очень значительные. И, конечно, в ближайшее время этого "Оленегорского горняка" мы не увидим", — отметил Юсов.

Представитель ГУР МО не рассказал, в каком состоянии находится танкер SIG.

Напомним, 4 августа в порту Новороссийска, именно там РФ обычно держит свои корабли, раздались взрывы. В сети уже появилось видео, как надводный дрон поразил большой десантный корабль оккупантов, от чего затопило один из его отсеков.

Также мы писали, что спутниковые снимки подтверждают, что пораженный корабль "Оленегорский горняк" дотащили в порт в Новороссийске. Он был поврежден морским дроном.

Добавим, что атака дронами на российский танкер SIG является совместной спецоперацией СБУ и Военно-морского флота Украины.

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