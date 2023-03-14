Гайдай рассказал о ситуации на Луганском направлении

Сергей Гайдай

Российские оккупанты не имеют успехов на Луганском направлении. Войска рф штурмуют украинские позиции, однако воины ВСУ храбро защищают территорию.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"У нас остается все стабильно — стабильно тяжело, но полностью контролируется Силами обороны. На Белогоровском направлении враг применяет, кроме артиллерии разных калибров, танков и минометов, разного вооружения, еще и авиацию, пытается постоянно атаковать позиции наших защитников. Такая же тяжелая ситуация и на Кременском, и на Сватовском направлениях, но успехов враг там нет. Никаких продвижений там существенных или еще чего-то нет. Несмотря на то, что огромное количество бросили туда и личного состава, и техники так же. При поддержке танков и БМП постоянные штурмы, но героически все наши защитники отбивают", — сообщил Гайдай.

По его словам, на фронте ощущается наличие огромного количества оккупантов. Военные рф теряют за сутки примерно до роты бойцов, однако не уменьшают количество волн наступления.

"Эти волны идут постоянно одна за другой, для того чтобы все же как-то истощить наших защитников, продавить и пойти дальше в сторону либо Харьковской, либо Донецкой области. Но еще раз говорю — абсолютно крепко держат позиции, несмотря на то, как бы там ни было, все полностью под контролем", — добавил Гайдай.

Напомним, российская оккупационная армия продолжает нести потери в Украине. В частности, понесут значительные потери наемники российской частной военной компании "Вагнера".

Также мы писали, что российские военные на Кременском направлении столкнулись со значительными потерями военной техники и в связи с этим решили вернуться к использованию старых танков.

Добавим, в оккупированной Кременной в Луганской области зафиксировано резкое увеличение случаев выселения местных жителей из собственных частных домов представителями местной оккупационной администрации при поддержке российских военных для дополнительного размещения вновь прибывших представителей вооруженных сил рф.