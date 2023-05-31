Ексофіцер Генштабу пояснив реакцію росіян на контрнаступ ЗСУ

Російський солдат веде вогонь з укриття. Фото: росЗМІ

Російські окупаційні сили не здадуть так просто загарбані ними українські території і чинитимуть опір під час контрнаступу Збройних сил України. Адже вони тривалий час серйозно готувалися до спротиву.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній заступник начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

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"Безумовно, росіяни налаштовані чинити серйозний спротив у разі нашого контрнаступу", — сказав Романенко.

Ігор Романенко. Фото: gordon.ua

Росіяни, додав він, 15 місяців набирались досвіду, і це ми бачимо навіть з побудови їхніх оборонних рубежів.

До прикладу, зазначив генерал, під час звільнення Херсонщини українські Сили оборони взяли тільки один із трьох їхніх укріплених рубежів. А далі зупинилися, тому що не хотіли наражатися на зайві втрати та почали примушувати ворога добровільно залишити територію або він був би знищений.

"Ворог може добре оборонятися, і ми це бачили. До того ж не варто забувати, що Росія є ресурсною державою, яка вкладає в армію великі кошти. Отже вони і досвід мають, і кошти мають. І війною займаються вже тривалий час", — зазначив експосадовець Генштабу.

У контексті цього Романенко додав: "Вони набудували доволі серйозні міцні об'єкти, які треба буде нам брати".

Які настрої перед контрнаступом ЗСУ

Колишній командувач Національної гвардії Каліфорнії генерал-майор США у відставці Девід Болдвін зазначає, що Україна обов’язково переможе Росію, але для цього ЗСУ потрібна постійна підтримка Сполучених Штатів Америки. Контрнаступ же готується не для того, аби вразити пресу, а щоб перемогти ворогів.

Своєю чергою колишній офіцер британської армії полковник Річард Кемп виданню The Telegraph заявив, що російський диктатор Володимир Путін наляканий потенційним контрнаступом ЗСУ, який, можливо, вже перебуває на ранній підготовчій стадії. Президент РФ усвідомлює, що, в разі успіху українських сил, його позиція може опинитись під загрозою, враховуючи наростання внутрішніх розбіжностей у Кремлі.