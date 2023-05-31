Эксофицер Генштаба объяснил реакцию россиян на контрнаступление ВСУ

Российский солдат ведет огонь по укрытию. Фото: росСМИ

Российские оккупационные силы не сдадут так просто захваченные ими украинские территории и будут сопротивляться во время контрнаступления Вооруженных сил Украины. Ведь они долгое время серьезно готовились к сопротивлению.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

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"Безусловно, россияне настроены оказывать серьезное сопротивление в случае нашего контрнаступления", — сказал Романенко.

Игорь Романенко. Фото: gordon.ua

Россияне, добавил он, 15 месяцев набирались опыта, и это мы видим даже по построению их оборонительных рубежей.

К примеру, отметил генерал, во время освобождения Херсона украинские Силы обороны взяли только один из трех их укрепленных рубежей. А дальше остановились, потому что не хотели подвергаться лишним потерям и стали принуждать врага добровольно покинуть территорию, или он был бы уничтожен.

"Враг может хорошо обороняться, и мы это видели. К тому же не стоит забывать, что Россия является ресурсным государством, которое вкладывает в армию большие средства. Следовательно, они и опыт имеют, и средства имеют. И войной занимаются уже длительное время", — отметил экс-чиновник Генштаба.

В контексте этого Романенко добавил: "Они настроили достаточно серьезные крепкие объекты, которые нужно будет нам брать".

Какие настроения перед контрнаступлением ВСУ

Бывший командующий Национальной гвардией Калифорнии генерал-майор США в отставке Дэвид Болдвин отмечает, что Украина обязательно победит Россию, но для этого ВСУ нужна постоянная поддержка Соединенных Штатов Америки. Контрнаступление же готовится не для того, чтобы поразить прессу, а чтобы победить врагов.

В свою очередь бывший офицер британской армии полковник Ричард Кэмп изданию The Telegraph заявил, что российский диктатор Владимир Путин напуган потенциальным контрнаступлением ВСУ, которое, возможно, уже находится на ранней подготовительной стадии. Президент РФ осознает, что в случае успеха украинских сил его позиция может оказаться под угрозой, учитывая нарастание внутренних разногласий в Кремле.