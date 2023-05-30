Генерал США Девід Болдвін розповів, як реагують американці на допомогу Україні

Генерал США Девід Болдвін в Україні у 2017 році. Фото: galinfo.com.ua

Америка допомагає українським військовим практично з самого початку повномасштабного вторгнення РФ. Генерал США Девід Болдвін розповів, як реагують американці та чиновники на допомогу Україні. Багато з них боїться, що Путін збожеволіє від їх дій.

Про це сказав генерал США Девід Болдвін в інтерв'ю для РБК-Україна.

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Інвестиція в перемогу України

Генерал США Девід Болдвін заявив, що зараз дуже важко допомагати Україні в бою. Все через невдоволення громадськості, яке постійно наголошує на те, що у них є багато внутрішніх проблем, які треба вирішувати.

"Ці слова звучать дедалі голосніше, тому нинішні операції стають настільки важливими, щоб Україна й надалі демонструвала успіх на полі бою. Це допоможе отримати більшу допомогу. Знову ж таки, лунають голоси, які запитують: ми платимо стільки грошей, яку цінність ми отримуємо? Але українські збройні сили продовжують щоденно демонструвати цю цінність", — сказав Девід Болдвін.

Він додав, що допомога Україні — це інвестиції у свободу та забезпечення демократії. Це протидія незаконним діям та незаконному вторгненню РФ. Тож це не повинно оцінюватись як фінансове вкладення.

Як реагують американці

Генерал США зазначив, що не всі одразу розуміють для чого Україні допомога. Він пояснив їм чому Америка підтримує українських військових.

"Дуже важко сперечатися з аргументом, який, звичайно, використовують американці: ми хочемо витрачати гроші вдома, чому ми витрачаємо всі ці гроші на місце, про яке більшість навіть не знає, де воно знаходиться? Але якщо наголосити — це для свободи, і або Україна воює з росіянами, або ми воюємо з ними. Україна це робить та робить дуже ефективно", — заявив Девід Болдвін.

Червона лінія

Американські засоби масової інформації запевняють, що влада США стурбована щодо українських військових дій в Криму. Багато чиновників зазначили, що це буде та сама "червона лінія" і Путін вже остаточно збожеволіє.

"Багато людей переймаються тим, що все, що ми робимо для України, призведе до ескалації. Але щоразу, коли ми робимо наступний крок, що відбувається? Україна має успіх і немає зайвої ескалації. Я не можу говорити за уряд США, але особисто я визначаю успіх, перемогу у цій війні як відновлення кордонів України до 2014 року. Отже, вся Донецька область, весь Крим — ось що означає перемога", — сказав генерал США.

Крім цього він зазначив, що багато політичних лідерів США дуже не люблять ризикувати і їм подобається статус-кво. Через це часто згадуються кордони України, які були 23 лютого 2022 року.

"Вони не люблять розгойдувати човен. Я більше схильний до ризику, і я більше людина, яка вірить в те, що морально правильно. Ця війна розпочалася не торік. Ця війна розпочалася у 2014 році. І нам потрібно зробити все так, як було до 2014 року", — заявив Девід Болдвін.

Страх надавати допомогу

Лідери громадської думки дуже схвильовані тим, щоб надавати Україні значущу допомогу. Вони досі бояться, що щось може статись від їх дій проти РФ.

"Щоразу, коли вони кажуть, що є червона лінія, і ми переступаємо цю лінію, це показує, що ті, хто надто переймаються, були неправі, і що ми повинні тиснути далі. У шкільному дворі, коли є хуліган, ви його переможете, коли встанете перед ним і вдарите його по носу. Ви не відступаєте і не кажете, що не можете перетнути цю лінію. І у Вашингтоні є багато людей, які цього не розуміють, чи це не в їхніх інтересах", — сказав генерал США.

Також він додав, що у чиновників є власні політичні інтереси, які можуть заважати їм діяти швидко.

"Якщо вони зайняли якусь позицію і зараз не можуть змінити її замість того, щоб бути більш спритними і змінювати свою позицію залежно від ситуації", — сказав Девід Болдвін.

Крім цього американець заявив, що потрібно протистояти Путіну. Потрібно йти на ризик і не пробачати таким диктаторам незаконні дії.

"Якщо ви спускаєте Путіну або будь-якому іншому диктатору з рук такого роду речі, інші спробують це зробити. Ви маєте протистояти йому. Ви повинні йти на ризик, і ви повинні знати, що право переможе", — заявив американський генерал.

Нагадаємо, що генерал США Девід Болдвін заявив, що Україна обов’язково переможе Росію, але для цього ЗСУ потрібна постійна підтримка Сполучених Штатів Америки. Контрнаступ же готується не для того, аби вразити пресу, а щоб перемогти ворогів.

Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Україна має усі можливості визволити загарбані Росією території та відновити кордони, що існували з 1991 року.

У четвер, 25 травня, американські офіційні джерела повідомили, що влада США планує зробити оголошення про надання Україні військової допомоги. Це переважно боєприпаси, яких буде на суму до 300 мільйонів доларів.