Генерал США Дэвид Болдвин рассказал, как реагируют американцы на помощь Украине

Генерал США Дэвид Болдвин в Украине в 2017 году. Фото: galinfo.com.ua

Америка помогает украинским военным практически с самого начала полномасштабного вторжения РФ. Генерал США Дэвид Болдвин рассказал, как американцы и чиновники реагируют на помощь Украине. Многие из них боятся, что Путин сойдет с ума от их действий.

Об этом сказал генерал США Дэвид Болдвин в интервью для РБК-Украина.

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Инвестиция в победу Украины

Генерал США Дэвид Болдвин заявил, что сейчас очень тяжело помогать Украине в бою. Все из-за недовольства общественности, которое постоянно подчеркивает, что у них есть много внутренних проблем, которые нужно решать.

"Эти слова звучат все громче, поэтому нынешние операции становятся настолько важными, чтобы Украина и дальше демонстрировала успех на поле боя. Это поможет получить большую помощь. Опять же, раздаются голоса, которые спрашивают: мы платим столько денег, какую ценность мы получаем? Но украинские вооруженные силы продолжают ежедневно демонстрировать эту ценность", — сказал Дэвид Болдвин.

Он добавил, что помощь Украине — это инвестиции в свободу и обеспечение демократии. Это противодействие незаконным действиям и незаконному вторжению РФ. И оно не должно оцениваться как финансовое вложение.

Как реагируют американцы

Генерал США отметил, что не все сразу понимают, для чего Украине помощь. Он объяснил им, почему Америка поддерживает украинских военных.

"Очень трудно спорить с аргументом, который, конечно, используют американцы: мы хотим тратить деньги дома, почему мы тратим все эти деньги на место, о котором большинство даже не знает, где оно находится? Но если подчеркнуть — это для свободы, и или Украина воюет с россиянами или мы воюем с ними. Украина это делает и делает очень эффективно", — заявил Дэвид Болдвин.

Красная линия

Американские средства массовой информации уверяют, что власти США обеспокоены украинскими военными действиями в Крыму. Многие чиновники отметили, что это будет та самая "красная линия" и Путин уже окончательно сойдет с ума.

"Многие люди обеспокоены тем, что все, что мы делаем для Украины, приведет к эскалации. Но каждый раз, когда мы делаем следующий шаг, что происходит? Украина имеет успех и нет лишней эскалации. Я не могу говорить за правительство США, но лично я определяю успех, победу в этой войне как восстановление границ Украины до 2014 года. Следовательно, вся Донецкая область, весь Крым — вот что означает победа", — сказал генерал США.

Кроме этого, он отметил, что многие политические лидеры США очень не любят рисковать и им нравится статус-кво. Поэтому часто упоминаются границы Украины, которые были 23 февраля 2022 года.

"Они не любят раскачивать лодку. Я больше подвержен риску, и я больше человек, который верит в то, что морально правильно. Эта война началась не в прошлом году. Эта война началась в 2014 году. И нам нужно сделать все так, как было до 2014 года", — заявил Дэвид Болдвин.

Страх оказывать помощь

Лидеры общественного мнения очень взволнованы тем, чтобы оказывать Украине значительную помощь. Они до сих пор боятся, что что-нибудь может произойти от их действий против РФ.

"Каждый раз, когда они говорят, что есть красная линия, и мы переступаем эту линию, это показывает, что те, кто слишком переживает, были неправы, и что мы должны давить дальше. В школьном дворе, когда есть хулиган, вы его победите, когда встанете перед ним и ударите его по носу. Вы не отступаете и не говорите, что не можете пересечь эту линию. И в Вашингтоне есть много людей, которые этого не понимают или не в их интересах", — сказал генерал США.

Также он добавил, что у чиновников есть собственные политические интересы, которые могут мешать им быстро действовать.

"Если они заняли какую-то позицию и сейчас не могут изменить ее вместо того, чтобы быть более шустрыми и менять свою позицию в зависимости от ситуации", — сказал Дэвид Болдвин.

Кроме этого, американец заявил, что нужно противостоять Путину. Нужно идти на риск и не простить диктаторам незаконные действия.

"Если вы спускаете Путину или любому другому диктатору из рук такого рода вещи, другие попытаются это сделать. Вы должны противостоять ему. Вы должны идти на риск, и вы должны знать, что право победит", — заявил американский генерал.

Напомним, что генерал США Дэвид Болдвин заявил, что Украина обязательно победит Россию, но для этого ВСУ требуется постоянная поддержка Соединенных Штатов Америки. Контрнаступление же готовится не для того, чтобы поразить прессу, а чтобы победить врагов.

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что у Украины есть все возможности освободить захваченные Россией территории и восстановить границы, существовавшие с 1991 года.

В четверг, 25 мая, американские официальные источники сообщили, что власти США планируют сделать объявление о предоставлении Украине военной помощи. Это, в основном, боеприпасы, которых будет на сумму до 300 миллионов долларов.