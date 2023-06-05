Генерал США Милли оценил подготовку ВСУ к контрнаступлению

Генерал США Марк Милли. Фото: Reuters

В США дали оценку того, насколько украинская армия готова к контрнаступлению. По словам генерала США Марка Милли "Украина очень хорошо подготовлена", однако о результатах говорить рано.

Об этом сообщает CNN.

Читайте также:

Украинское контрнаступление

Американский генерал заявил, что пока рано говорить о результатах ВСУ, однако украинская армия оснащена оружием "очень хорошо".

"Они находятся в войне, которая представляет угрозу для существования самой Украины и имеет большее значение для остального мира — для Европы, на самом деле для Соединенных Штатов, но также и для всего мира", — сказал Милли.

Напомним, ранее мы писали, что в Минобороны заявили о переходе к наступлению по некоторым направлениям фронта. Замминистра обороны Анна Маляр рассказала, что украинские силы продолжают оборону, которую начинали в начале вторжения РФ. На некоторых направлениях ВСУ переходят к наступательным действиям.

Она добавила, что эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Там украинские силы двигаются довольно широким фронтом и преуспевают. Враг в обороне хочет удержать позиции.

Добавим, сегодня, 5 июня, главарь ППК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВСУ захватили часть поселка Берховка возле Бахмута. Он обвинил военное руководство РФ и призвал их самим идти воевать.

Также пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что российские оккупационные войска постоянно паникуют и перемещаются из-за предстоящего контрнаступления украинских сил.