Генштаб повідомив про нові втрати окупантів: скільки росіян було ліквідовано за добу

Українські військові/Фото: ЗСУ

Українські військові продовжують успішно знищувати російських окупантів. Загалом за добу кількість військових рф зменшилася на 570 осіб.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Деталі

Протягом доби бійці ЗСУ знищили чотири бойові броньовані машини ворога, п'ять артилерійських систем та три танки.

Загальні втрати російської армії за час війни:

особового складу — близько 177 680 (+570) осіб ліквідовано;

танків — 3 636 (+3) од.;

бойових броньованих машин — 7 020 (+4) од.;

артилерійських систем — 2 727 (+5) од.;

РСЗВ — 533 (+0) од.;

засобів ППО — 282 (+1) од.;

літаків — 307 (+1) од.;

гелікоптерів — 292 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 298 (+7);

крилатих ракет — 911 (+0);

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 599 (+12) од.;

спеціальної техніки — 304 (+0).

Нагадаємо, протягом доби українські військові здійснили кілька успішних ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. До того ж бійцям ЗСУ вдалося знищити ворожі БпЛА та штурмовик.

Також ми писали, мілблогери рф відреагували на витік секретних військових документів США про український контрнаступ зі спекулятивним занепокоєнням. Це свідчить про збереження в російському інформаційному просторі страху перед майбутніми військовими діями ЗСУ.

Додамо, Данілов заявив, що інформація про час і місце українського контрнаступу є закритою. Однак коли він розпочнеться, громадяни це побачать.