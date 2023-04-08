Генштаб повідомив про нові втрати окупантів: скільки росіян було ліквідовано за добу
Українські військові продовжують успішно знищувати російських окупантів. Загалом за добу кількість військових рф зменшилася на 570 осіб.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Деталі
Протягом доби бійці ЗСУ знищили чотири бойові броньовані машини ворога, п'ять артилерійських систем та три танки.
Загальні втрати російської армії за час війни:
- особового складу — близько 177 680 (+570) осіб ліквідовано;
- танків — 3 636 (+3) од.;
- бойових броньованих машин — 7 020 (+4) од.;
- артилерійських систем — 2 727 (+5) од.;
- РСЗВ — 533 (+0) од.;
- засобів ППО — 282 (+1) од.;
- літаків — 307 (+1) од.;
- гелікоптерів — 292 (+0) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 298 (+7);
- крилатих ракет — 911 (+0);
- кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5 599 (+12) од.;
- спеціальної техніки — 304 (+0).
Нагадаємо, протягом доби українські військові здійснили кілька успішних ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. До того ж бійцям ЗСУ вдалося знищити ворожі БпЛА та штурмовик.
Також ми писали, мілблогери рф відреагували на витік секретних військових документів США про український контрнаступ зі спекулятивним занепокоєнням. Це свідчить про збереження в російському інформаційному просторі страху перед майбутніми військовими діями ЗСУ.
Додамо, Данілов заявив, що інформація про час і місце українського контрнаступу є закритою. Однак коли він розпочнеться, громадяни це побачать.