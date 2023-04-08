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Генштаб повідомив про нові втрати окупантів: скільки росіян було ліквідовано за добу

8 квітня 2023 08:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Українські військові/Фото: ЗСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові продовжують успішно знищувати російських окупантів. Загалом за добу кількість військових рф зменшилася на 570 осіб.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Деталі

Протягом доби бійці ЗСУ знищили чотири бойові броньовані машини ворога, п'ять артилерійських систем та три танки.

Загальні втрати російської армії за час війни:

  • особового складу — близько 177 680 (+570) осіб ліквідовано;
  • танків — 3 636 (+3) од.;
  • бойових броньованих машин — 7 020 (+4) од.;
  • артилерійських систем — 2 727 (+5) од.;
  • РСЗВ — 533 (+0) од.;
  • засобів ППО — 282 (+1) од.;
  • літаків — 307 (+1) од.;
  • гелікоптерів — 292 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 298 (+7);
  • крилатих ракет — 911 (+0);
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5 599 (+12) од.;
  • спеціальної техніки — 304 (+0).

Потери оккупантов

Нагадаємо, протягом доби українські військові здійснили кілька успішних ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. До того ж бійцям ЗСУ вдалося знищити ворожі БпЛА та штурмовик.

Також ми писали, мілблогери рф відреагували на витік секретних військових документів США про український контрнаступ зі спекулятивним занепокоєнням. Це свідчить про збереження в російському інформаційному просторі страху перед майбутніми військовими діями ЗСУ.

Додамо, Данілов заявив, що інформація про час і місце українського контрнаступу є закритою. Однак коли він розпочнеться, громадяни це побачать.

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