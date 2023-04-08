Генштаб сообщил о новых потерях оккупантов: сколько россиян было ликвидировано за сутки
Украинские военные продолжают успешно уничтожать российских оккупантов. Всего за сутки количество военных рф уменьшилось на 570 человек.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Подробности
В течение суток бойцы ВСУ уничтожили четыре боевых бронированных машин врага, пять артиллерийских систем и три танка.
Общие потери российской армии за время войны:
- личного состава — около 177 680 (+570) человек ликвидировано;
- танков — 3636 (+3) ед;
- боевых бронированных машин — 7020 (+4) ед;
- артиллерийских систем — 2 727 (+5) ед;
- РСЗО — 533 (+0) ед;
- средств ПВО — 282 (+1) ед;
- самолетов — 307 (+1) ед;
- вертолетов — 292 (+0) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2298 (+7);
- крылатых ракет — 911 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 599 (+12) ед;
- специальной техники — 304 (+0).
Напомним, в течение суток украинские военные совершили несколько успешных ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. К тому же бойцам ВСУ удалось уничтожить вражеские БпЛА и штурмовик.
Также мы писали, милблогеры рф отреагировали на утечку секретных военных документов США об украинском контрнаступлении со спекулятивным беспокойством. Это свидетельствует о сохранении в российском информационном пространстве страха перед грядущими военными действиями ВСУ.
Добавим, Данилов заявил, что информация о времени и месте украинского контрнаступления закрыта. Однако, когда он начнется, граждане это увидят.