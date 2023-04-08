Генштаб сообщил о новых потерях оккупантов: сколько россиян было ликвидировано за сутки

Украинские военные/Фото: ВСУ

Украинские военные продолжают успешно уничтожать российских оккупантов. Всего за сутки количество военных рф уменьшилось на 570 человек.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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В течение суток бойцы ВСУ уничтожили четыре боевых бронированных машин врага, пять артиллерийских систем и три танка.

Общие потери российской армии за время войны:

личного состава — около 177 680 (+570) человек ликвидировано;

танков — 3636 (+3) ед;

боевых бронированных машин — 7020 (+4) ед;

артиллерийских систем — 2 727 (+5) ед;

РСЗО — 533 (+0) ед;

средств ПВО — 282 (+1) ед;

самолетов — 307 (+1) ед;

вертолетов — 292 (+0) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2298 (+7);

крылатых ракет — 911 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 599 (+12) ед;

специальной техники — 304 (+0).

Напомним, в течение суток украинские военные совершили несколько успешных ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. К тому же бойцам ВСУ удалось уничтожить вражеские БпЛА и штурмовик.

Также мы писали, милблогеры рф отреагировали на утечку секретных военных документов США об украинском контрнаступлении со спекулятивным беспокойством. Это свидетельствует о сохранении в российском информационном пространстве страха перед грядущими военными действиями ВСУ.

Добавим, Данилов заявил, что информация о времени и месте украинского контрнаступления закрыта. Однако, когда он начнется, граждане это увидят.