У Генштабі розповіли про успіхи бійців ЗСУ протягом доби
Протягом доби українські військові здійснили кілька успішних ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. До того ж бійцям ЗСУ вдалося знищити ворожі БпЛА та штурмовик.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
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Авіація Сил оборони завдала дев'ять ударів за добу по районах зосередження військових рф та їх техніки. Крім того, українські захисники "приземлили" російський штурмовик Су-25.
За добу противник втратив сім БпЛА, з них:
- Три типу "Орлан";
- три — "Ланцет";
- один типу "Мерлін".
"Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, два райони зосередження живої сили та знищили склад боєприпасів ворога", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українські захисники протягом 7 квітня відбили 40 атак російських окупантів. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
Також ми писали, що українські військові з початку повномасштабного вторгнення рф ліквідували вже понад 177 тисяч окупантів. Загалом за вчорашню добу кількість противників зменшилася на 480 осіб.
Додамо, російські окупаційні війська постійно ведуть наступ у районі Бахмута. Командування російської армії уміє планувати, але рядові військовослужбовці рф слабко підготовлені і деморалізовані.