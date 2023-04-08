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У Генштабі розповіли про успіхи бійців ЗСУ протягом доби

8 квітня 2023 07:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Український військовий/Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Протягом доби українські військові здійснили кілька успішних ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. До того ж бійцям ЗСУ вдалося знищити ворожі БпЛА та штурмовик.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Деталі

Авіація Сил оборони завдала дев'ять ударів за добу по районах зосередження військових рф та їх техніки. Крім того, українські захисники "приземлили" російський штурмовик Су-25.

За добу противник втратив сім БпЛА, з них:

  • Три типу "Орлан";
  • три — "Ланцет";
  • один типу "Мерлін".

"Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, два райони зосередження живої сили та знищили склад боєприпасів ворога", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські захисники протягом 7 квітня відбили 40 атак російських окупантів. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. 

Також ми писали, що українські військові з початку повномасштабного вторгнення рф ліквідували вже понад 177 тисяч окупантів. Загалом за вчорашню добу кількість противників зменшилася на 480 осіб.

Додамо, російські окупаційні війська постійно ведуть наступ у районі Бахмута. Командування російської армії уміє планувати, але рядові військовослужбовці рф слабко підготовлені і деморалізовані.

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