Оккупанты обстреляли Донецкую область: пострадали люди
Сегодня, 13 августа, российские оккупанты обстреляли Донецкую область. Под вражеский огонь попали Торецк и Северск. В результате очередной атаки РФ пострадали люди.
Об этом рассказала представитель Донецкой областной прокуратуры Елена Руденко, передает "Суспільне".
Обстрел Донецкой области
Руденко рассказала, что ранения получили два человека.
"В Торецке от взрыва снаряда ранена 20-летняя женщина, а в Северске во время обстрелов получила телесные повреждения в собственной квартире 71-летняя женщина. Обоих доставили в больницу, где сейчас им оказывается медицинская помощь", — сообщила она.
По этому факту прокуратура уже начала досудебное расследование.
Напомним, российские оккупационные войска продолжают беспощадно обстреливать Херсонскую область. Так, оккупанты ударили по селам Станислав и Широкая Балка.
Также мы писали, что в воскресенье, 13 августа, российские оккупанты обстреляли поселок Широкая Балка Херсонской области. В результате обстрела количество жертв российских сил возросло, а в больнице умер 12-летний мальчик.
Добавим, что российские террористы обстреляли многоэтажку в Херсоне. В результате атаки пострадали трое местных жителей.