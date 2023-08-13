Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Оккупанты обстреляли Донецкую область: пострадали люди arrow

Оккупанты обстреляли Донецкую область: пострадали люди

13 августа 2023 20:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты обстреляли Донецкую область: пострадали люди
Российские военные и артиллерия. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 13 августа, российские оккупанты обстреляли Донецкую область. Под вражеский огонь попали Торецк и Северск. В результате очередной атаки РФ пострадали люди.

Об этом рассказала представитель Донецкой областной прокуратуры Елена Руденко, передает "Суспільне".

Читайте также:

Обстрел Донецкой области

Руденко рассказала, что ранения получили два человека.

"В Торецке от взрыва снаряда ранена 20-летняя женщина, а в Северске во время обстрелов получила телесные повреждения в собственной квартире 71-летняя женщина. Обоих доставили в больницу, где сейчас им оказывается медицинская помощь", — сообщила она.

По этому факту прокуратура уже начала досудебное расследование.

Напомним, российские оккупационные войска продолжают беспощадно обстреливать Херсонскую область. Так, оккупанты ударили по селам Станислав и Широкая Балка.

Также мы писали, что в воскресенье, 13 августа, российские оккупанты обстреляли поселок Широкая Балка Херсонской области. В результате обстрела количество жертв российских сил возросло, а в больнице умер 12-летний мальчик.

Добавим, что российские террористы обстреляли многоэтажку в Херсоне. В результате атаки пострадали трое местных жителей.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

"Стугна" и дроны: стоит ли Украине ограничиться производством только малой военной техники

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз