Оккупанты обстреляли Донецкую область: пострадали люди

Российские военные и артиллерия. Фото: росСМИ

Сегодня, 13 августа, российские оккупанты обстреляли Донецкую область. Под вражеский огонь попали Торецк и Северск. В результате очередной атаки РФ пострадали люди.

Об этом рассказала представитель Донецкой областной прокуратуры Елена Руденко, передает "Суспільне".

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Руденко рассказала, что ранения получили два человека.

"В Торецке от взрыва снаряда ранена 20-летняя женщина, а в Северске во время обстрелов получила телесные повреждения в собственной квартире 71-летняя женщина. Обоих доставили в больницу, где сейчас им оказывается медицинская помощь", — сообщила она.

По этому факту прокуратура уже начала досудебное расследование.

Напомним, российские оккупационные войска продолжают беспощадно обстреливать Херсонскую область. Так, оккупанты ударили по селам Станислав и Широкая Балка.

Также мы писали, что в воскресенье, 13 августа, российские оккупанты обстреляли поселок Широкая Балка Херсонской области. В результате обстрела количество жертв российских сил возросло, а в больнице умер 12-летний мальчик.

Добавим, что российские террористы обстреляли многоэтажку в Херсоне. В результате атаки пострадали трое местных жителей.