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Генштаб ВСУ опроверг сообщение Минобороны РФ о контрнаступлении

5 июня 2023 15:05
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Генштаб ВСУ опроверг сообщение Минобороны РФ о контрнаступлении
Вооруженные силы Украины. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Генеральном штабе ВСУ опровергли сообщение Минобороны РФ о том, якобы украинские войска начали масштабное контрнаступление. Украинские военные заявили в понедельник, что не имеют информации о начале крупного наступления, об котором говорилось в сообщениях российского оборонного ведомства

Об этом пишет Reuters.

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Контрнаступление ВСУ

По словам украинских военных, наступление ВСУ на Донецком направлении так и не началось.

"Мы не обладаем данными о подобной операции, и мы не собираемся обсуждать фейки", — подчеркнул представитель Генштаба ВСУ.

Российское заявление о начале контрнаступления ВСУ

Ранее российское министерство обороны заявило о начале контрнаступления со стороны украинских войск. В Минобороны РФ сообщили о "широкомасштабном наступлении ВСУ на пять фронтовых участках", утверждая, что это началось утром 4 июня.

В российских сообщениях утверждалось, что украинское военное наступление началось на южном направлении Донецка, с привлечением двух механизированных бригад "из стратегических резервов ВСУ", поддерживаемых другими военными подразделениями.

Также Россия утверждала, что Украина, мол, якобы вовлекла шесть механизированных и два танковых батальона с целью прорыва обороны на самом уязвимом участке фронта.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина уже готова начать долгожданное контрнаступление. Власти верят, что это изменит динамику войны.

Также мы писали, что в Британии положительно настроены по поводу предстоящего контрнаступления украинских войск. Там утверждают, что Украина сможет успешно вернуть Крым.

Добавим, недавно командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что в скором времени наступит то время, когда Украина перейдет к активным наступательным действиям.

 

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