Розстріляний окупантами боєць Олександр Мацієвський мав громадянство Молдови

Загарбники цинічно розстріляли бійця ЗСУ

Розстріляний окупантами боєць ЗСУ Олександр Мацієвський мав громадянство Молдови. Чоловік був снайпером 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області.

Про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ Молдови.

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У зовнішньополітичному відомстві країни розповіли, що вбитий окупантами Герой України був громадянином Молдови.

"Після підтвердження української сторони, що солдат, страчений російськими військовими — Олександр Мацієвський, рішуче засуджуємо вбивство громадянина Молдови, що може кваліфікуватися як воєнний злочин і грубе порушення міжнародного гуманітарного права. Висловлюємо глибокі співчуття родині і друзям Олександра Мацієвського та висловлюємо солідарність з українським народом", — йдеться у заяві.

Також офіційний Кишинів вкотре нагадав, що засуджує війну росії проти України.

"Наша країна, як і раніше, віддана підтримці України в її зусиллях щодо відновлення миру та стабільності в регіоні", — наголосили у відомстві.

Нагадаємо, після відмови підкоритися російській жорстокості та проголошення фрази "Слава Україні" окупанти жорстоко вбили українського військовополоненого.

Також ми писали, що Служба безпеки України остаточно встановила особу Героя, якого розстріляли російські окупанти після слів "Слава Україні". Ним виявився снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області.

Додамо, омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на вбивство українського військовополоненого за вигук "Слава Україні". Він наголосив, що це порушення Женевських конвенцій.