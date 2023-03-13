Расстрелянный оккупантами боец Александр Мациевский имел гражданство Молдовы

Захватчики цинично расстреляли бойца ВСУ

Расстрелянный оккупантами боец ВСУ Александр Мациевский имел гражданство Молдовы. Человек был снайпером 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Молдовы.

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Во внешнеполитическом ведомстве страны рассказали, что убитый оккупантами Герой Украины был гражданином Молдавии.

"После подтверждения украинской стороны, что солдат, казненный российскими военными — Александр Мациевский, решительно осуждаем убийство гражданина Молдовы, что может квалифицироваться как военное преступление и грубое нарушение международного гуманитарного права. Выражаем глубокие соболезнования семье и друзьям Александра Мациевского и выражаем украинским народом", — говорится в заявлении.

Также официальный Кишинев в очередной раз напомнил, что осуждает войну россии против Украины.

"Наша страна по-прежнему отдана поддержке Украины в ее усилиях по восстановлению мира и стабильности в регионе", — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, после отказа подчиниться российской жестокости и произнесению фразы "Слава Украине" оккупанты жестоко убили украинского военнопленного.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины окончательно установила личность Героя, которого расстреляли российские оккупанты после слов "Слава Украине". Им оказался снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области.

Добавим, что омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на убийство украинского военнопленного за выражение "Слава Украине". Он подчеркнул, что это нарушение Женевских конвенций.