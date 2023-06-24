Гиркин предсказывает России гражданскую войну в результате бунта Пригожина
Российскую Федерацию неизбежно ждет гражданская война. Вопрос только в том, когда она начнется — прямо сейчас, с бунта Евгения Пригожина, или позже.
Об этом на своем Telegram-канале написал известный российский комбатант Игорь Гиркин (Стрелков).
Успех Пригожина
Игорь Гиркин высоко оценил восхищение Евгением Пригожиным и его наемниками из ЧВК "Вагнер" Ростова-на-Дону.
Этот шаг Стрелков назвал "первым большим успехом" российского бизнесмена, с 2022 года воюющего на территории Украины.
Гражданская война
Ситуацию в самой Российской Федерации Игорь Гиркин оценивает критично.
Он заявил, что Россию ожидает гражданская война.
Это может произойти либо прямо сейчас, либо чуть позже.
Напомним, что в администрации российского президента Владимира Путина рассматривают все сценарии развития событий противостояния владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и Министра обороны РФ Сергея Шойгу. В частности, не исключают сценарий начала гражданской войны в России.
Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные. Кроме того, этим событиям предшествовало сообщение в Telegram-канале группировки с намекающим подтекстом.
В России на Первом канале состоялся экстренный выпуск новостей. В сюжете рассказали о "постановке" удара Минобороны РФ по "вагнеровцам" и призвали принять меры по задержанию Пригожина.
Утром 24 июня Евгений Пригожин заявил, что захватил все военные объекты в Ростове-на-Дону и ждет Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. Также он пригрозил пойти на Москву.