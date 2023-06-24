Гиркин предсказывает России гражданскую войну в результате бунта Пригожина

Игорь Гиркин (Стрелков). Фото: скриншот

Российскую Федерацию неизбежно ждет гражданская война. Вопрос только в том, когда она начнется — прямо сейчас, с бунта Евгения Пригожина, или позже.

Об этом на своем Telegram-канале написал известный российский комбатант Игорь Гиркин (Стрелков).

Читайте также:

Успех Пригожина

Игорь Гиркин высоко оценил восхищение Евгением Пригожиным и его наемниками из ЧВК "Вагнер" Ростова-на-Дону.

Этот шаг Стрелков назвал "первым большим успехом" российского бизнесмена, с 2022 года воюющего на территории Украины.

Гражданская война

Ситуацию в самой Российской Федерации Игорь Гиркин оценивает критично.

Он заявил, что Россию ожидает гражданская война.

Это может произойти либо прямо сейчас, либо чуть позже.

Гиркин об атаке Пригожина на Ростов

Напомним, что в администрации российского президента Владимира Путина рассматривают все сценарии развития событий противостояния владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и Министра обороны РФ Сергея Шойгу. В частности, не исключают сценарий начала гражданской войны в России.

Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные. Кроме того, этим событиям предшествовало сообщение в Telegram-канале группировки с намекающим подтекстом.

В России на Первом канале состоялся экстренный выпуск новостей. В сюжете рассказали о "постановке" удара Минобороны РФ по "вагнеровцам" и призвали принять меры по задержанию Пригожина.

Утром 24 июня Евгений Пригожин заявил, что захватил все военные объекты в Ростове-на-Дону и ждет Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. Также он пригрозил пойти на Москву.