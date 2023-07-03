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Глава Военного комитета НАТО похвалил контрнаступление ВСУ

3 июля 2023 16:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Глава Военного комитета НАТО похвалил контрнаступление ВСУ
Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Фото: REUTERS/Johanna Geron/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр заявил, что украинское контрнаступление против российских оккупантов является сложным из-за наземных мин и других препятствий. По его словам, бойцы ВСУ действуют с осторожностью, поэтому это правильно.

Об этом сообщает Reuters.

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"Контрнаступление — это сложно... Люди не должны думать, что это легкая прогулка. Это никогда не будет так", — подчеркнул Бауэр.

По его словам, украинские военные сталкиваются с оборонительными препятствиями глубиной до 30 километров. К тому же они пытаются прорвать вражеские линии.

"Мы видели в Нормандии во время Второй мировой войны, что союзникам понадобилось семь, восемь, девять недель, чтобы фактически прорвать оборонительные линии немцев. Поэтому неудивительно, что это происходит не так быстро", — добавил Бауэр.

Напомним, глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли признал, что украинские контрнаступательные операции будут продолжаться дольше, чем ожидали некоторые западные обозреватели. По его словам, украинские военные умышленно продвигаются по минным дорогам и коротким расстояниям.

Также мы писали, что за прошедшую неделю украинские войска освободили от российской оккупации более 30 квадратных километров. Особенно успешным было контрнаступление Вооруженных сил Украины на южном фронте.

Добавим, что украинские военные продолжают продвигаться вперед на Таврическом направлении. Силы обороны добились определенного успеха.

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