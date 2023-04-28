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Ігнат розповів, чи вистачає українській ППО ракет

28 квітня 2023 12:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Ігнат розповів, чи вистачає українській ППО ракет
Спікер ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Арміяinform
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, чи вистачає українській протиповітряній обороні ракет. За його словами, ППО виснажується.

Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

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Чи вистачає українській ППО ракет

"За осінь-зиму, коли ворог атакував інфраструктуру, було випущено 850 ракет і 850 дронів-камікадзе. Це 1700 цілей, з яких було збито близько 1500. На це пішли ракети, в основному радянського зразка Бук-М1 та С-300. Як ворог витратився, так і ми", — сказав він.

При цьому Ігнат уточнив, що попри це ЗСУ продовжують боротьбу і зараз посилюються західними зразками батарей.

Нагадаємо, російські війська сьогодні вночі, 28 квітня, завдали ракетного удару по Україні.

Президент Володимир Зеленський відреагував на нічну масовану ракетну атаку росіян. Він пообіцяв, що Україна не дасть жодному окупанту уникнути відповідальності за вчинене.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив про деталі масового ракетного удару. За його словами, російські окупанти атакували Україну з літаків стратегічної авіації Ту-95 із району Каспійського моря. Усього було знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555.

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