Игнат рассказал, использовали ли системы Patriot для отражения ночной атаки

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: АрмияInform

В ночь на 28 сентября враг нанес ракетный удар по Украине. Ракеты, которыми обстреливали украинские города, не является сложной целью для комплекса Patriot.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

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"Мы никогда не сообщаем, какой именно тип вооружения работает и на каком направлении. Это позволит противнику сделать определенные выводы, где и какой тип вооружения расположен. Но у нас NASAMS, IRIS-T и Patriot работают", — сказал Игнат.

Он добавил, что для такого комплекса, как Patriot, крылатая ракета не является трудной целью. Х-101 и Х-155 сбиваются разными типами вооружения. Даже мобильные группы отрабатывают, и ими сегодня были сбиты две цели.

Напомним, российские войска сегодня ночью, 28 апреля, нанесли ракетный удар по Украине.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную массированную ракетную атаку россиян. Он пообещал, что Украина не даст ни одному оккупанту избежать ответственности за содеянное.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о деталях массового ракетного удара. По его словам, российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря.

Всего было уничтожено 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555.