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Голова Запорізької ОВА розповів про ситуацію у звільнених П'ятихатках

20 червня 2023 13:57
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Голова Запорізької ОВА розповів про ситуацію у звільнених П'ятихатках
Очільник військової адміністрації Запорізької області Юрій Малашко. Фото: Telegram Малашка
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

В деокупованих П’ятихатках залишається близько 20 місцевих жителів. Влада просить цивільне населення поки що не повертатися назад, навпаки — з села евакуювали родину із шести осіб.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

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У нещодавно звільненому селі П’ятихатки на Запоріжжі продовжує перебувати цивільне населення, близько 20 осіб.

Повертатися туди поки що заборонено, бо поруч відбуваються бої, наголосив Юрій Малашко.

Навпаки, звідти зараз вивозять місцевих жителів. Так, днями вдалося евакуювати з П’ятихаток одну родину у складі:

  • чотирьох дорослих;
  • двох дітей.

Контрнаступ триває

Голова Запорізької ОВА наголосив, що за час окупації російські військові серйозно укріпилися на цьому напрямку.

Але, попри це, українські військові продовжують потроху йти уперед, хоч це часом буває і важко.

Нагадаємо, що ЗСУ звільнили важливий населений пункт П’ятихатки на Запоріжжі ще минулого тижня. 18 червня про втрату контролю над П'ятихатками бідкався один із головних запорізьких колаборантів Володимир Рогов.

А наступного дня звільнення П'ятихаток від російської окупації підтвердила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Пізніше військовий експерт Олександр Коваленко пояснив важливість звільнення П'ятихаток. Звільнення села відкриває пряму дорогу на одне з ключових міст Запорізької області, Василівку. Крім того, взяття П’ятихаток під контроль є свідченням успішного вклинювання Сил оборони в російську оборону.

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