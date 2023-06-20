Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Глава Запорожской ОВА рассказал о ситуации в освобожденных Пятихатках arrow

Глава Запорожской ОВА рассказал о ситуации в освобожденных Пятихатках

20 июня 2023 13:57
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Глава Запорожской ОВА рассказал о ситуации в освобожденных Пятихатках
Глава военной администрации Запорожской области Юрий Малашко. Фото: Telegram Малашко
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В деоккупированных Пятихатках остается около 20 местных жителей. Власти просят гражданское население пока не возвращаться назад, наоборот, из села эвакуировали семью из шести человек.

Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

Читайте также:

Гражданские на линии фронта

В недавно освободившемся селе Пятихатки в Запорожье продолжает находиться гражданское население, около 20 человек.

Возвращаться туда пока запрещено, потому что рядом проходят бои, подчеркнул Юрий Малашко.

Напротив, оттуда сейчас вывозят местных жителей. На днях удалось эвакуировать из Пятихаток одну семью в составе:

  • четырех взрослых;
  • двоих детей.

Контрнаступление продолжается

Глава Запорожской ОВА подчеркнул, что за время оккупации российские военные серьезно укрепились на этом направлении.

Но, несмотря на это, украинские военные продолжают понемногу идти вперед, хотя это иногда бывает и тяжело.

Напомним, что ВСУ освободили важный населенный пункт Пятихатки в Запорожье еще на прошлой неделе. 18 июня о потере контроля над Пятихатками сетовал один из главных запорожских коллаборантов Владимир Рогов.

А на следующий день освобождения Пятихаток от российской оккупации подтвердила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Позже военный эксперт Александр Коваленко объяснил важность освобождения Пятихаток. Освобождение села открывает прямую дорогу на один из ключевых городов Запорожской области, Васильевку. Кроме того, взятие Пятихаток под контроль является свидетельством успешного вклинивания Сил обороны в российскую оборону.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас