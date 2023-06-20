Глава Запорожской ОВА рассказал о ситуации в освобожденных Пятихатках

Глава военной администрации Запорожской области Юрий Малашко. Фото: Telegram Малашко

В деоккупированных Пятихатках остается около 20 местных жителей. Власти просят гражданское население пока не возвращаться назад, наоборот, из села эвакуировали семью из шести человек.

Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

Читайте также:

Гражданские на линии фронта

В недавно освободившемся селе Пятихатки в Запорожье продолжает находиться гражданское население, около 20 человек.

Возвращаться туда пока запрещено, потому что рядом проходят бои, подчеркнул Юрий Малашко.

Напротив, оттуда сейчас вывозят местных жителей. На днях удалось эвакуировать из Пятихаток одну семью в составе:

четырех взрослых;

двоих детей.

Контрнаступление продолжается

Глава Запорожской ОВА подчеркнул, что за время оккупации российские военные серьезно укрепились на этом направлении.

Но, несмотря на это, украинские военные продолжают понемногу идти вперед, хотя это иногда бывает и тяжело.

Напомним, что ВСУ освободили важный населенный пункт Пятихатки в Запорожье еще на прошлой неделе. 18 июня о потере контроля над Пятихатками сетовал один из главных запорожских коллаборантов Владимир Рогов.

А на следующий день освобождения Пятихаток от российской оккупации подтвердила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Позже военный эксперт Александр Коваленко объяснил важность освобождения Пятихаток. Освобождение села открывает прямую дорогу на один из ключевых городов Запорожской области, Васильевку. Кроме того, взятие Пятихаток под контроль является свидетельством успешного вклинивания Сил обороны в российскую оборону.