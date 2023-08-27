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Деньги не помогают: в Крыму местные отказываются воевать в армии РФ

27 августа 2023 18:22
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Деньги не помогают: в Крыму местные отказываются воевать в армии РФ
Мобилизированы в армию РФ. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Местные жители негативно относятся к принудительной мобилизации в Крыму, которую проводят российские оккупанты, и отказываются вступать в ряды армии РФ. Об этом свидетельствуют данные закрытого социологического опроса.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Сообщается, что российская оккупационная администрация провела закрытое социологическое исследование по поводу мобилизации в ряды армии РФ. Результаты показали, что население крайне отрицательно относится к этому и не желает воевать.

Поэтому оккупанты предлагают мобилизованным больше льгот и средств из местного бюджета. И даже такого рода мотивация не влияет на изменение настроений местных жителей.

Напомним, Минобороны РФ наказывает младших офицеров и солдат российского подразделения за их жалобы по невнимательности старших командиров к проблемам на фронте. Российские милблогеры были возмущены из-за этих новостей, поэтому они получили широкую огласку в информационном пространстве РФ.

Также мы писали, что российский оккупант из Бахмутского направления пожаловался на значительные потери, дефицит оружия и боеприпасов в отдельных подразделениях армии РФ. Он также рассказал об открытии уголовного производства против командира одной из бригад РОВ.

Добавим, 25 августа, был нанесен удар по российской 126-й гвардейской бригаде береговой обороны Черноморского флота в селе Перевальное во временно оккупированном Крыму. В ГУР подтвердили поражение.

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