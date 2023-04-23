Гуменюк отреагировала на информацию о высадке украинских военных на левом берегу Херсонщины

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Фото: Армия Inform

Руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк прокомментировала информацию о том, что украинские военные якобы заняли позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, который контролировался оккупационными войсками. Она напомнила, что условия военной операции требуют тишины, пока ситуация не будет достаточно безопасной для наших военных.

Об этом Наталья Гуменюк заявила в эфире телемарафона.

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Что происходит на Херсонщине

"Очень сложная работа продолжается, когда нужно преодолеть такое препятствие как Днепр, когда линия фронта проходит столь широкой, мощной рекой. Условия военной операции требуют информационной тишины до тех пор, пока это не будет безопасно для наших военных", — подчеркнула она.

Военнослужащая уточнила, что эта рекомендация касается всех, "даже лучших студентов Института изучения войны".

Что заявили в ISW

Аналитики Института изучения войны сообщили 23 апреля, что российские "военкоры" предоставили географические данные, подтверждающие, что украинские силы заняли позиции на Восточном берегу Херсонской области.

"Геолокационные кадры, опубликованные российским блогером 22 апреля, показывают, что украинские силы заняли позиции на берегу Днепра севернее Олешек и продвинулись к северной окраине населенного пункта на трассе Е97, а также к Западу от Дачи", — говорится в отчете.

Отмечается, что кадры также указывают, что российские войска могут не контролировать острова на реках Конка и Чайка, расположенные менее чем в полукилометре к северу от геолокационных позиций украинских военных у Антоновского моста.

В ISW подчеркнули, что впервые признают территорию на Восточном берегу Днепра Херсонщины контролируемой Украиной.

Напомним, ранее жители оккупированной Новой Каховки в Херсонской области сообщали об активизации боевых действий в городе и в окрестностях. В городе слышны взрывы и стрельба.

Также сообщалось, что в Каховке оккупанты развешивают объявления, в которых призывают жителей приготовить "тревожный чемоданчик".

Также сообщалось, что в Новой Каховке оккупанты требуют, чтобы жители первой береговой линии Днепра немедленно покинули свои дома. Оккупанты также размещают свою технику в жилых зонах этих населенных пунктов.