ГУР опубликовало видео с атаками Украины на российские аэродромы

Атака Украины на российский аэродром. Фото: скриншот с видела

В Главном управлении разведки Украины показали, как происходили атаки на российские аэродромы. Благодаря профессиональной работе удается уничтожать авиацию врага.

Видео опубликовало ГУР.

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Во время спецоперации ГУР в декабре прошлого года были атакованы авиабазы Дягилево и Энгельс в 500 км от украинской границы. В результате повреждения получили вражеские Ту-95 и Ту-22.

В августе этого года расстояние поражения российской техники на территории противника увеличилось по меньшей мере до 650 км.

В частности, на Нижегородской авиабазе "Сольцы" был поражен стратегический бомбардировщик российских оккупантов Ту-22М3. Атаки дронами достигают даже Москвы.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину было уничтожено или повреждено по меньшей мере 24 самолета в РФ, временно оккупированном Крыму и Беларуси.

Также мы писали, что в сети показали спутниковые снимки уничтоженных российских самолетов Ил-76 на аэродроме в Пскове после атаки беспилотников во вторник, 29 августа.

Добавим, Россия производит менее 10 самолетов Ил-76 в год, поэтому потери на аэродроме в Пскове для них очень существенны. Отсутствие такого количества самолетов свидетельствует о том, что больше батальона персонала РФ не сможет перебросить в тот или иной регион.