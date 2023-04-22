ГУР перехватило разговор оккупанта, который лжет об участии украинских детей в боях

Российские оккупанты в Украине. Фото: росСМИ

Украинская разведка перехватила очередной разговор российского оккупанта. Военнослужащий РФ приврал о якобы захвате танка Leopard, принудительном отправлении людей в атаки и якобы участии детей в боях.

Соответствующий разговор обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Перехвачен разговор оккупанта

— Детей пять дней назад взорвали, наши позиции, карту рисовали для хохлов. Где находимся, где стоим. Двух взяли уже на **. Сейчас у них набор идет, малолетки в основном. Миномет у**ли, знаешь кто там работал? Девченка 16-17 лет. Х**ть, стреляет, ее разведчиком взяли, — рассказывает оккупант.

— Х*лы, уже некого посылать, всех подряд, — отвечает собеседник.

– Да, всех подряд. Вот экипаж там постарше были. "Леопарды" (танки. — Ред.) когда отправляли сюда, но они уже давно здесь были, эти "Леопарды" в 2015 году на**. Короче, то, что говорили, что "Леопарды" отправят. Они уже в Украине здесь были. Взяли чувака с этим "Леопардом" короче, ну с этим танком. Там сидят 20-летние пи*дюки, 25-летние. Здесь п*зда что происходит на**й. Там контузия была у одного, они тогда в разведку ходили, под обстрел пулемета попали, когда назад шли бл*дь. И короче, голову даже не успел выдвинуть, как по ним начал пулемет работать и п***ец. Они назад, а им наши командиры говорят, куда пришли — идите вперед. Одного контузило, а другой говорит, что лучше 500 поеду, типа в тюрьму лучше, — говорит военнослужащий РФ.

– Да ты в тюрьме посидишь и тебя обратно сюда отправят, — ответил его товарищ.

Напомним, российский военный пожаловался жене на несправедливость с продвижением по службе. Оккупант также рассказал об условиях лечения раненых солдат РФ.

Также мы писали, что военный России рассказал о потерях среди солдат. Он попросил свою жену как можно скорее обратиться в прокуратуру, чтобы вытащить его из Украины.

Добавим, военнослужащий России рассказал матери о скорой переквалификации в рядах российской армии. Оккупант не знает, где его половина полка, потому что они где-то выпивают.