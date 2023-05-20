ГУР перехватило разговор оккупант, в котором он признался в расстреле детей и женщин

Российский военный с автоматом. Фото: росСМИ

Главное управление разведки осуществило очередной перехват разговора оккупантов. Военнослужащий РФ рассказал об убийстве гражданских людей российскими солдатами в Луганском направлении.

Об этом сообщает ГУР.

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Российский военный рассказывает бабушке, как он убивал гражданских людей на Луганском направлении, как ему все надоело и что ночью "завалили" не менее 400 украинцев.

Детали перехваченного разговора

— Мы сегодня как зашли, как начали х**рить гражданских, просто всех! Бабушка, я тебе говорю! Мы завалили ночью не менее 400 человек, – рассказывает военный РФ.

— За**али, просто за**али, мы просто зашли уже в наглую. Думаю: "Убьют — ну и по**й". Зато знаю, что за собой столько людей заберу!» — говорит оккупант.

— У нас пулеметчики, как давай косить все, на: детей там, баб, мужиков, местных, не местных, просто всех выкосили. Мы заходили в дома и просто расстреливали. Просто нам приказали забрать Кременную. Мы ее всю, бабушку, выкосили! – говорит русский солдат.

– Ну и правильно, че! – поддерживает его бабушка.

— С ночи до утра мы просто все разлагали, просто косили, выкашивали. Бл**ь, я трое суток не спал, пи**ец! – жалуется военный РФ.

Напомним, ранее мы писали, что украинская разведка перехватила разговор жителей оккупированного Северодонецка, где они жалуются на похищение гражданских людей "вагнеровцами". Кроме того, оккупанты незаконно присваивают автомобили.

Напомним, недавно в Генштабе рассказали, что враг продолжает похищать людей с оккупированных территорий. В частности, в Старобельске Луганской области оккупационные войска организуют обыски мест жительства граждан, подозреваемых в поддержке Украины.