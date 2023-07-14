ГУР уже дышит в затылок Путину: Буданов заявил об источниках в кабинетах

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у него есть источники, близкие к российскому диктатору Владимиру Путину. По его словам, разведка знает, что происходит в Кремле.

Об этом Кирилл Буданов сказал для Reuters.

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Источники в самых близких кабинетах к Путину

По словам Буданова, Украина действует совсем по-другому в информационной войне, начавшейся в 2022 году. Он подчеркнул, что россияне проиграют.

Начальник ГУР МО отметил, что украинская разведка отлично знает своего противника.

По его словам, ГУР перехватывала опрос, проведенный Министерством внутренних дел России, который показал, что главарь наемников Евгений Пригожин имеет поддержку внутри РФ.

Он также напомнил, что точно предусмотрел полномасштабное вторжение российских оккупантов в Украину еще до 24 февраля 2022 года.

"У нас есть свои источники. В ближайших кабинетах к Путину, так сказать. Поэтому мы обычно знаем, что происходит", — говорит Буданов.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Вооруженные силы Украины начали контрнаступление в прошлом месяце. Оно продолжается и обязательно будет успешным.

Также мы писали, Буданов говорил, что россияне не хотят воевать в Украине. Поэтому смерть президента Российской Федерации Владимира Путина, стремящегося продолжать военные действия, положительно повлияет на ситуацию.

Добавим, Буданов впервые рассказал, как пережил свою "гибель", о которой постоянно говорили россияне. По его словам, в действиях граждан РФ нельзя найти логику.