Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Як працюють мобільні групи ППО — прикордонник розповів подробиці arrow

Як працюють мобільні групи ППО — прикордонник розповів подробиці

16 квітня 2024 16:26
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Як працюють мобільні групи ППО — прикордонник розповів подробиці
Прикордонник на псевдо "Лелека" з кулеметом ДШК. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Важливу роль в захисті українських міст та позицій Сил оборони на фронті відіграють мобільні групи ППО. Переважно такі підрозділи боронять небо від ворожих дронів. 

Про роботу таких мобільних груп розповів прикордонник на псевдо "Лелека", повідомляє пресслужба ДПСУ.

Читайте також:

Як працюють мобільні групи ППО

Як заявив боєць, після виявлення ворожих дронів противника, підрозділ використовує встановлений на пікапі великокаліберний кулемет Дегтярьова-Шпагіна (ДШК) для їх ураження.

"Відколи Росія почала використовувати так дрони, як Shahed-136, нам вдалося розгадати їхній секрет. Ми відстежуємо їх через спецпрограму, де видно все — де вони знаходяться, їхню висоту, швидкість. З ZALA теж така ситуація", — ділиться враженнями "Лелека".

Як працюють мобільні групи ППО — прикордонник розповів подробиці
Кулемет ДШК веде вогонь трасувальними кулями. Джерело: скриншот

Він додав, що модернізація російської армією деяких своїх дронів трохи ускладнює виконання бойових завдань. Проте, вартові кордону роблять все можливе для вдосконалення надійності протиповітряного захисту.

Як воюють на фронті бійці ДПСУ — останні новини

Нагадаємо, раніше прикордонники успішно знищили ворожий склад боєприпасів за допомогою безпілотника в районі Куп’янська.

Водночас на Донеччині вартові кордону взяли у полон трьох російських військовослужбовців, які мали завдання прикрити димовою завісою штурмову бронегрупу.

А бійці бригади Гвардії наступу "Помста" на тому ж напрямку знищили за допомогою дронів і мін два російські бронетранспортери БТР-82. 

Україна
прикордонники
ППО
дрон Шахід-136
війна в Україні
ДПСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України

3 квітня 2024
Новина з відео

07:30 Коли садити картоплю у квітні 2024 — найсприятливіші дати за місячним календарем