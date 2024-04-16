Як працюють мобільні групи ППО — прикордонник розповів подробиці

Прикордонник на псевдо "Лелека" з кулеметом ДШК. Фото: скриншот

Важливу роль в захисті українських міст та позицій Сил оборони на фронті відіграють мобільні групи ППО. Переважно такі підрозділи боронять небо від ворожих дронів.

Про роботу таких мобільних груп розповів прикордонник на псевдо "Лелека", повідомляє пресслужба ДПСУ.

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Як заявив боєць, після виявлення ворожих дронів противника, підрозділ використовує встановлений на пікапі великокаліберний кулемет Дегтярьова-Шпагіна (ДШК) для їх ураження.

"Відколи Росія почала використовувати так дрони, як Shahed-136, нам вдалося розгадати їхній секрет. Ми відстежуємо їх через спецпрограму, де видно все — де вони знаходяться, їхню висоту, швидкість. З ZALA теж така ситуація", — ділиться враженнями "Лелека".

Кулемет ДШК веде вогонь трасувальними кулями. Джерело: скриншот

Він додав, що модернізація російської армією деяких своїх дронів трохи ускладнює виконання бойових завдань. Проте, вартові кордону роблять все можливе для вдосконалення надійності протиповітряного захисту.

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Нагадаємо, раніше прикордонники успішно знищили ворожий склад боєприпасів за допомогою безпілотника в районі Куп’янська.

Водночас на Донеччині вартові кордону взяли у полон трьох російських військовослужбовців, які мали завдання прикрити димовою завісою штурмову бронегрупу.

А бійці бригади Гвардії наступу "Помста" на тому ж напрямку знищили за допомогою дронів і мін два російські бронетранспортери БТР-82.