Доїздились — прикордонники показали ефектні кадри знищення двох БТР-82 на сході України

Знищений російський бронетранспортер БТР-82. Фото: скриншот

Українські прикордонники бригади Гвардії наступу "Помста" на Донеччині знищили два російські бронетранспортери БТР-82. Машини були знищені як за допомогою дронів, так і за допомогою мін.

Ефектні кадри знищення двох ворожих машин показали у пресслужбі ДПСУ.

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Як повідомляється, перший бронетранспортер підірвався вночі на міні, яку заздалегідь дистанційно встановили прикордонники за допомогою дрону. Виведену з ладу та знерухомлену техніку добили зранку. Друга машина була знищена скидами протитанкових мін з дрона "Вампір".

Використання дронів на війні — останні новини

Нагадаємо, раніше українські військові застосували проти російського зенітного ракетно-гарматного комплексу "Тунгуска" новий ударний дрон-камікадзе RAM-X, який виявився більш вдосконаленою версією російського БпЛА "Ланцет".

Також оператори FPV-дронів 8-го окремого полку "Вікінг" Сил спецоперацій України завдали вагомих втрат російській армії на Донецькому напрямку, знищивши передовий російський танк Т-90М "Прорив".

А також ще раніше українські прикордонники на півдні виявили та розгромили позиції окупантів за допомогою дронів.