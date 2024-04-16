Как работают мобильные группы ПВО — пограничник рассказал подробности

Пограничник с позывным "Лелека" с пулеметом ДШК. Фото: скриншот

Важную роль в защите украинских городов и позиций Сил обороны на фронте играют мобильные группы ПВО. Преимущественно такие подразделения защищают небо от вражеских дронов.

О работе таких мобильных групп рассказал пограничник с позывным "Лелека", сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Как заявил боец, после обнаружения вражеских дронов противника, подразделение использует установленный на пикапе крупнокалиберный пулемет Дегтярева-Шпагина (ДШК) для их поражения.

"С тех пор как Россия начала использовать так дроны, как Shahed-136, нам удалось разгадать их секрет. Мы отслеживаем их через спецпрограмму, где видно все — где они находятся, их высоту, скорость. С ZALA тоже такая ситуация", — делится впечатлениями "Лелека".

Пулемет ДШК ведет огонь трассирующими пулями. Источник: скриншот

Он добавил, что модернизация российской армией некоторых своих дронов немного усложняет выполнение боевых задач. Однако стражи границы делают все возможное для совершенствования надежности противовоздушной защиты.

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Напомним, ранее пограничники успешно уничтожили вражеский склад боеприпасов с помощью беспилотника в Купянском районе.

В то же время в Донецкой области стражи границы взяли в плен трех российских военнослужащих, которые имели задачу прикрыть дымовым занавесом штурмовую бронегруппу.

А бойцы бригады Гвардии наступления "Помста" на том же направлении уничтожили с помощью дронов и мин два российских бронетранспортера БТР-82.