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Как российские оккупанты достают наркотики на фронте: перехват ГУР

28 апреля 2023 19:08
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Как российские оккупанты достают наркотики на фронте: перехват ГУР
Российские военнослужащие в Украине. Фото: российские СМИ
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Среди российских военнослужащих, которые воюют в Украине, довольно распространенным явлением является употребление наркотиков. Даже на фронте оккупанты имеют своих "дилеров".

Об этом свидетельствует очередной перехват телефонного разговора, обнародованный Главным управлением разведки Минобороны Украины.

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В обнародованной аудиозаписи находящийся на Авдеевском направлении военнослужащий РФ обсуждает в телефонном разговоре возможности заказа наркотических веществ.

В частности, двое россиян обсуждают варианты, у кого можно убрать "траву", прежде чем им "привезут", очевидно, обещанную кем-то раньше.

Разговор оккупантов

— Слыш, Вась, а ты знаешь кото-то из эти, как его бл*ядь, у вас командир в курсе был? 

— Ну бл*дь. Мотолыжники вот эти. 

— А есть там планокуры? Есть кто курит? Слыш, пошли к ним, *бать, дадим им денег. Пока нам не привезут. 

— Что галимая? Трава галимая? 

— А что, нету них*я у них? 

— Пи*дец!

Напомним, оккупанты признают, что убивают украинских военнопленных после допросов. Убийства совершаются зверским способом — пленным перерезают горло. В новом перехвате военный РФ рассказывает о подробностях жене.

Также недавно украинская разведка перехватила очередной разговор российского оккупанта. Военнослужащий РФ приврал о якобы захвате танка Leopard, принудительном отправлении людей в атаки и якобы участии детей в боях.

Была также обнародована запись, в которой военный России рассказал жене о боевых действиях в Украине. Оккупант жалуется, что украинские военные мощно обстреливают их позиции, при этом солдаты оккупационной армии крайне плохо оснащены.

Был также обнародован перехват разговора, в котором военнослужащий России, который воевал на востоке Украины, рассказал жене об ужасной ситуации на фронте и безнадежности относительно своего возвращения домой. Оккупант посоветовал своей жене "недели через две искать нового мужа".

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