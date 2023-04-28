Как российские оккупанты достают наркотики на фронте: перехват ГУР
Среди российских военнослужащих, которые воюют в Украине, довольно распространенным явлением является употребление наркотиков. Даже на фронте оккупанты имеют своих "дилеров".
Об этом свидетельствует очередной перехват телефонного разговора, обнародованный Главным управлением разведки Минобороны Украины.
Поиски наркотиков на фронте
В обнародованной аудиозаписи находящийся на Авдеевском направлении военнослужащий РФ обсуждает в телефонном разговоре возможности заказа наркотических веществ.
В частности, двое россиян обсуждают варианты, у кого можно убрать "траву", прежде чем им "привезут", очевидно, обещанную кем-то раньше.
Разговор оккупантов
— Слыш, Вась, а ты знаешь кото-то из эти, как его бл*ядь, у вас командир в курсе был?
— Ну бл*дь. Мотолыжники вот эти.
— А есть там планокуры? Есть кто курит? Слыш, пошли к ним, *бать, дадим им денег. Пока нам не привезут.
— Что галимая? Трава галимая?
— А что, нету них*я у них?
— Пи*дец!
Напомним, оккупанты признают, что убивают украинских военнопленных после допросов. Убийства совершаются зверским способом — пленным перерезают горло. В новом перехвате военный РФ рассказывает о подробностях жене.
Также недавно украинская разведка перехватила очередной разговор российского оккупанта. Военнослужащий РФ приврал о якобы захвате танка Leopard, принудительном отправлении людей в атаки и якобы участии детей в боях.
Была также обнародована запись, в которой военный России рассказал жене о боевых действиях в Украине. Оккупант жалуется, что украинские военные мощно обстреливают их позиции, при этом солдаты оккупационной армии крайне плохо оснащены.
Был также обнародован перехват разговора, в котором военнослужащий России, который воевал на востоке Украины, рассказал жене об ужасной ситуации на фронте и безнадежности относительно своего возвращения домой. Оккупант посоветовал своей жене "недели через две искать нового мужа".