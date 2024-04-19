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Как жители Днепра приходят в себя после ракетного удара по городу — видео

19 апреля 2024 11:37
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Как жители Днепра приходят в себя после ракетного удара по городу — видео
Последствия удара по Днепру. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Жители многоэтажки в Днепре, пострадавшей от ракетного удара россиян утром 19 апреля, до сих пор не могут прийти в себя от увиденного. Сейчас на месте обстрела продолжаются работы по ликвидации последствий.

Жительница Днепра в комментарии Новини.LIVE рассказала об атаке на город.

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Местная жительница Наталья не может сдержать слез от увиденного. В пятиэтажке проживала ее дочь, к счастью, с ней все хорошо. Женщина рассказала, что рядом с домом находится ее хостел, там были обычные люди: администраторы, гости.

"Я приехала и убирала ветки, чтобы проехали пожарные части. Это просто ужас. Как такое можно было сделать с людьми?" — говорит женщина.

Напомним, в результате ракетного удара по Днепру погибли девять человек, среди них трое детей. Еще 25 человек получили ранения.

Также жительница поврежденной многоэтажки в Днепре рассказала детали утренней атаки местным СМИ. А в сети появилось видео первых минут после ракетного удара по пятиэтажке.

Всего этой ночью оккупанты выпустили по Украине 36 воздушных целей. Сили ПВО уничтожили 29 из них.

Днепр
обстрелы
война в Украине
ракетный удар

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