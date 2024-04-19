У Дніпрі в лікарні загинула ще одна дитина, — Офіс Генпрокурора
Російські військові вранці в п'ятницю, 19 квітня, завдали ракетного удару по п'ятиповерхівці в Дніпрі. Кількість загиблих внаслідок атаки зросла до дев'яти.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора в Telegram.
Ракетний удар по будинку в Дніпрі 19 квітня
"В лікарні померла дитина, яка отримала важкі поранення під час масованої ворожої атаки на Дніпропетровщину сьогодні", — йдеться у повідомленні.
Тож наразі кількість загиблих внаслідок ранкового ракетного удару зросло до дев'яти, серед них троє — діти.
Крім того, 24 людини отримали поранення.
Раніше жителька пошкодженої багатоповерхівки у Дніпрі розповіла деталі ранкової атаки місцевим ЗМІ.
Крім того, в мережі з'явилося відео перших хвилин після ракетного удару по п'ятиповерхівці в Дніпрі.
Також мешканці будинку, куди влучила ракета, показали ще одне відео зсередини під час перших хвилин після удару.
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