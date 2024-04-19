У Дніпрі в лікарні загинула ще одна дитина, — Офіс Генпрокурора

Наслідки атаки. Фото: Факти ICTV

Російські військові вранці в п'ятницю, 19 квітня, завдали ракетного удару по п'ятиповерхівці в Дніпрі. Кількість загиблих внаслідок атаки зросла до дев'яти.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора в Telegram.

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"В лікарні померла дитина, яка отримала важкі поранення під час масованої ворожої атаки на Дніпропетровщину сьогодні", — йдеться у повідомленні.

Тож наразі кількість загиблих внаслідок ранкового ракетного удару зросло до дев'яти, серед них троє — діти.

Крім того, 24 людини отримали поранення.

Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Раніше жителька пошкодженої багатоповерхівки у Дніпрі розповіла деталі ранкової атаки місцевим ЗМІ.

Крім того, в мережі з'явилося відео перших хвилин після ракетного удару по п'ятиповерхівці в Дніпрі.

Також мешканці будинку, куди влучила ракета, показали ще одне відео зсередини під час перших хвилин після удару.