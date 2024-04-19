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У Дніпрі в лікарні загинула ще одна дитина, — Офіс Генпрокурора

19 квітня 2024 10:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Дніпрі в лікарні загинула ще одна дитина, — Офіс Генпрокурора
Наслідки атаки. Фото: Факти ICTV
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські військові вранці в п'ятницю, 19 квітня, завдали ракетного удару по п'ятиповерхівці в Дніпрі. Кількість загиблих внаслідок атаки зросла до дев'яти.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора в Telegram.

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Ракетний удар по будинку в Дніпрі 19 квітня

"В лікарні померла дитина, яка отримала важкі поранення під час масованої ворожої атаки на Дніпропетровщину сьогодні", — йдеться у повідомленні.

Тож наразі кількість загиблих внаслідок ранкового ракетного удару зросло до дев'яти, серед них троє — діти.

Крім того, 24 людини отримали поранення.

удар по Дніпру 19 квітня
Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Раніше жителька пошкодженої багатоповерхівки у Дніпрі розповіла деталі ранкової атаки місцевим ЗМІ. 

Крім того, в мережі з'явилося відео перших хвилин після ракетного удару по п'ятиповерхівці в Дніпрі. 

Також мешканці будинку, куди влучила ракета, показали ще одне відео зсередини під час перших хвилин після удару.

діти
лікарні
Дніпро
війна в Україні
ракетний удар

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