Мешканка пошкодженого будинку у Дніпрі розповіла деталі атаки на місто

Рятувальники гасять пожежу на місці влучання у Дніпрі. Фото: ДСНС

Російські загарбники у ніч проти 19 квітня завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено житловий будинок, наразі його мешканці перебувають на вулиці.

Про це розповіла жителька пошкодженої багатоповерхівки місцевим Telegram-каналам.

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Мешканка розповіла, що не чула сирени повітряної тривоги і прокинулася вже від вибухів. Жінка одразу спіймала свого кота та почала спускатись з будинку.

"Мені дали водичку, тепле одіяло, і я стою дивлюсь, як горить моя квартира. Рятувальники зараз гасять пожежу і розбирають завали, я їм дуже дякую, а росіяни нехай горять в пеклі", — сказала жителька Дніпра.

Що відомо про обстріл Дніпра

Нагадаємо, вночі 19 квітня в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Вранці вибухи лунали в Дніпрі та області, там працювала ППО.

Внаслідок атаки окупантів на Дніпро частково зруйнований будинок, під завалами якого можуть бути люди.

Незадовго в мережі з'явилося відео перших хвилин після ракетного удару по п'ятиповерхівці в Дніпрі. Наразі відомо про двох загиблих та 18 постраждалих містян.

На нічні обстріли Дніпра відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що кожен, хто надає Україні системи ППО, — є нашим рятівником.