Как жители Мариуполя ждут освобождения из оккупации: трогательные кадры
Во временно оккупированном Мариуполе растет сопротивление местного населения против российских захватчиков. Недавно мужчина вышел в город с украинским флагом, а пожилая женщина сорвала пропагандистский плакат РФ.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
Жители Мариуполя ждут деоккупацию
"Отважный мариуполец вышел посреди дня на улицу с украинским флагом. Так он показал российским оккупантам, что жители города ждут освобождения", — говорится в сообщении.
В городском совете Мариуполя рассказали, что на проспекте Металлургов пожилая женщина порезала ножницами пропагандистский плакат российских оккупантов.
Жители временного оккупированного города показывают россиянам, что не хотят жить под оккупацией.
Напомним, 7 мая советник городского головы Мариуполя опубликовал ужасные кадры города. Оккупанты продолжают обстреливать его и сравнивать с землей.
Также мы писали, что временно оккупированный город Мариуполь ожидает новая проблема с питьевой водой. Летом ее не хватит даже для минимального обеспечения людей.
Добавим, оккупанты продолжают массово грабить местное население Мариуполя. Не учитывают даже и то, что в квартирах живут люди.