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Как жители Мариуполя ждут освобождения из оккупации: трогательные кадры

8 мая 2023 16:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Как жители Мариуполя ждут освобождения из оккупации: трогательные кадры
Разрушенная многоэтажка во временно оккупированном Мариуполе. Фото: t.me/mariupolrada
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во временно оккупированном Мариуполе растет сопротивление местного населения против российских захватчиков. Недавно мужчина вышел в город с украинским флагом, а пожилая женщина сорвала пропагандистский плакат РФ.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

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"Отважный мариуполец вышел посреди дня на улицу с украинским флагом. Так он показал российским оккупантам, что жители города ждут освобождения", — говорится в сообщении.

В городском совете Мариуполя рассказали, что на проспекте Металлургов пожилая женщина порезала ножницами пропагандистский плакат российских оккупантов.

Жители временного оккупированного города показывают россиянам, что не хотят жить под оккупацией.

Напомним, 7 мая советник городского головы Мариуполя опубликовал ужасные кадры города. Оккупанты продолжают обстреливать его и сравнивать с землей.

Также мы писали, что временно оккупированный город Мариуполь ожидает новая проблема с питьевой водой. Летом ее не хватит даже для минимального обеспечения людей.

Добавим, оккупанты продолжают массово грабить местное население Мариуполя. Не учитывают даже и то, что в квартирах живут люди.

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