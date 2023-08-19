Как изменилась ситуация на фронте в течение недели: данные британской разведки

Украинский военный с оружием. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

За последнюю неделю украинские военные продолжили контрнаступление на юге. Им удалось продвинуться вперед.

Об этом сообщает британская разведка.

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Ситуация на фронте

Аналитики рассказали, что в течение последней недели большая часть линии фронта оставалась неизменной.

"Однако на юге украинские войска продолжили продвижение вдоль реки Мокрые Ялы, удерживая село Урожайное, несмотря на ожесточенное сопротивление со стороны россиян", — говорится в сообщении.

В разведке Британии сообщили, что на севере российские оккупанты продолжали пробные атаки в районе Купянска, однако они не добились успехов.

Аналитики также отметили, что по всему фронту обе стороны сталкиваются с похожими проблемами.

"Пытаются разгромить хорошо укрепленные силы, имея ограниченные силы, которые не могут начать новые атаки", — говорится в сообщении.

Напомним, украинские военные продолжают наступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта. Им удалось продвинуться в районе Работино на западе Запорожской области.

Также мы писали, что аналитики американского Института изучения войны отреагировали на оценки разведывательного сообщества США, что контрнаступление ВСУ не достигнет Мелитополя, поэтому Украина не сможет разорвать сухопутный коридор РФ в Крым. Там заявили, что освобождение города Запорожской области не является единственным способом.

Добавим, что украинские военные успешно преодолели минные преграды и продвинулись в направлении Токмака в Запорожской области. Освобождение Токмака и дальнейшее продвижение будет сложной задачей для наступления ВСУ.