Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Как изменилась ситуация на фронте в течение недели: данные британской разведки arrow

Как изменилась ситуация на фронте в течение недели: данные британской разведки

19 августа 2023 14:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Как изменилась ситуация на фронте в течение недели: данные британской разведки
Украинский военный с оружием. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

За последнюю неделю украинские военные продолжили контрнаступление на юге. Им удалось продвинуться вперед.

Об этом сообщает британская разведка.

Читайте также:

Ситуация на фронте

Аналитики рассказали, что в течение последней недели большая часть линии фронта оставалась неизменной.

"Однако на юге украинские войска продолжили продвижение вдоль реки Мокрые Ялы, удерживая село Урожайное, несмотря на ожесточенное сопротивление со стороны россиян", — говорится в сообщении.

В разведке Британии сообщили, что на севере российские оккупанты продолжали пробные атаки в районе Купянска, однако они не добились успехов.

Аналитики также отметили, что по всему фронту обе стороны сталкиваются с похожими проблемами.

"Пытаются разгромить хорошо укрепленные силы, имея ограниченные силы, которые не могут начать новые атаки", — говорится в сообщении.

Напомним, украинские военные продолжают наступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта. Им удалось продвинуться в районе Работино на западе Запорожской области.

Также мы писали, что аналитики американского Института изучения войны отреагировали на оценки разведывательного сообщества США, что контрнаступление ВСУ не достигнет Мелитополя, поэтому Украина не сможет разорвать сухопутный коридор РФ в Крым. Там заявили, что освобождение города Запорожской области не является единственным способом.

Добавим, что украинские военные успешно преодолели минные преграды и продвинулись в направлении Токмака в Запорожской области. Освобождение Токмака и дальнейшее продвижение будет сложной задачей для наступления ВСУ.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

None

"Наша справа". Скандальные ДТП

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз